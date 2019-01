Annuncio

Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 23 gennaio su Canale 5 per l'ultima puntata della settimana ad esso dedicato. Da domani, infatti, lascerà spazio al Trono Classico con le vicende dei tronisti Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. La puntata di ieri è stata ampiamente caratterizzata dalla confessione di Armando Incarnato [VIDEO] in merito al suo rapporto con Noel Formica: dopo la sua confessione, il cavaliere è stato graziato da Maria De Filippi ed ha ottenuto il permesso di tornare nel parterre maschile, ballando poi con Viviana.

Dopo le ennesime critiche rivolte ad Angela Di Iorio, la discussione si è concentrata su Paolo Marzotto (ex corteggiatore di Gemma Galgani) e sulla sua conoscenza appena avviata con Sabrina.

La coppia ha raccontato di essersi vista a Roma, di avere trascorso una piacevole serata insieme, scambiandosi anche qualche bacio sulla guancia. Secondo Viviana non sarebbe accaduto nulla di più, ma proprio al termine della puntata le è stato consegnato un foglio con le dichiarazioni di Paolo alla redazione, nelle quali potrebbe avere dato una versione diversa dei fatti. Sarà questo il punto di inizio di oggi 23 gennaio, dove ci saranno anche nuovi sviluppi per Angela Di Iorio.

Uomini e donne anticipazioni: Paolo smentisce Viviana

La frequentazione tra Paolo e Sabrina è cominciata nel migliore dei modi, anche se la coppia pare abbia dato due versioni diverse alla redazione sul loro incontro. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, questo pomeriggio su Canale 5 Sabrina riceverà un foglio con le dichiarazioni del cavaliere e lei lo leggerà senza però farne parola con nessuno.

Tutto farà pensare che lui abbia confermato un rapporto andato oltre qualche bacio sulla guancia, forse dei veri e propri baci appassionati, se non qualcosa di più. Sebbene non venga chiarito questo punto, Sabrina si arrabbierà dopo avere letto tale scritto in quanto aveva chiesto a Paolo maggiore discrezione sull'accaduto. Tale nervosismo però non durerà a lungo: alla fine la coppia farà pace e ballerà insieme, a conferma di un rapporto che potrebbe evolversi nel migliore dei modi. La parola passerà poi a David e Cristina, che spiegheranno di essersi visti e sentiti fino al 31 dicembre (ricordiamo che la registrazione in onda oggi risale allo scorso 4 gennaio). Da allora però non ci sono stati ulteriori incontri perché lei non ha gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere e ha deciso di chiudere.

Oggi a Uomini e donne: il ritorno di Angela Di Iorio

La puntata del Trono Over di ieri ha mostrato le lacrime di Angela Di Iorio [VIDEO]e le sue minacce di lasciare il programma. Ma stando alle anticipazioni di Uomini e donne di oggi 23 gennaio, la dama si renderà protagonista dell'ennesimo passo indietro.

Non solo rientrerà in studio ma si confronterà con il cavaliere che aveva incontrato in precedenza e che aveva mostrato interesse nei suoi confronti. Angela, però, spiegherà di non voler proseguire con tale frequentazione per due motivazioni: lui è separato e, soprattutto, è di 10 anni più vecchio. Il fatto porterà ad un nuovo scontro ironico con Tina Cipollari e Gianni Sperti, che chiameranno in causa le solite motivazioni legate alla ricerca di un uomo benestante.