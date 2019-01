Annuncio

Annuncio

Le nuove anticipazioni di 'Una vita' ci parlano dell'ennesimo piano malefico di Ursula, decisa a far fuori in un solo colpo sia le sue odiate figlie che i fratelli Alday. Per riuscire nel suo scopo, farà leva sull'instabilità mentale di Olga che, gelosa della gemella Blanca, accetterà i consigli di Ursula pur di farla soffrire e prendersi una rivincita. Intanto Celia verrà turbata dallo strano comportamento di Felipe, arrivando a sospettare che il marito l'abbia tradita ancora una volta.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore spoiler 24 gennaio: Luciano ricatta Umberto

Una Vita anticipazioni: Olga e Diego fanno l'amore

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 [VIDEO], Ursula convincerà Olga a sedurre Diego, in modo che Blanca soffra disperatamente.

Advertisement

La ragazza non se lo farà ripetere due volte e si concederà all'Alday senza troppe remore. Quando Blanca li vedrà insieme, lo sconforto e la rabbia la assaliranno. Maretta anche in casa Alvarez Hermoso, dove Felipe confesserà a Celia di averla tradita. La donna non potrà credere di essere stata ancora ingannata e cercherà conforto nell'amica Trini che, dal canto suo, inizierà a sospettare che Felipe non abbia detto la verità in merito al presunto tradimento. L'avvocato sembra avere grossi problemi, visto che un misterioso stalker non lo lascia in pace, chi sarà?

Olga pronta ad uccidere Diego nelle prossime puntate di Una Vita

La preoccupazione di Celia si intensificherà sempre di più quando del marito non si saprà nulla. Dopo qualche giorno, le arriverà una drammatica comunicazione: Felipe si trova in ospedale con un trauma cranico.

Advertisement

I migliori video del giorno

A quanto pare, il suo stalker è passato dalle parole ai fatti. Nel frattempo Diego accusa strani malesseri, che si manifestano con svenimenti e vuoti di memoria. La gemella di Olga sarà una perfetta doppiogiochista: se da una parte resterà accanto a Diego, dall'altra non perderà occasione per provocare Blanca, ancora profondamente innamorata dell'Alday. Naturalmente, le mosse di Olga sono ben calcolate da Ursula, una perfetta maestra di intrighi e inganni. Durante la notte passata insieme, la giovane scoprirà sulla schiena di Diego degli evidenti lividi, come se li sarà provocati? Sarà lo stesso Alday a rivelarle di essere malato, sebbene preferisca non scendere nei particolari. Ursula penserà che è il momento perfetto per agire e ordinerà ad Olga di avvelenare Diego: se morisse, la causa del decesso sarebbe senza dubbio attribuibile alla malattia e non ad un omicidio. Cosa farà la giovane? Lo sapremo con le prossime anticipazioni degli episodi di Una Vita [VIDEO] in onda su Canale 5.