Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio condotta da Maria De Filippi, la quale anche questo pomeriggio sarà incentrata sulle vicende dei protagonisti del trono over. Sulla pagina Instagram del programma, infatti, sono state diffuse le prime anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso di questo nuovo appuntamento che sarà caratterizzato anche da una proposta di matrimonio inaspettata. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne di oggi: il triangolo Pamela-Riccardo-Stefano

Le anticipazioni che arrivano dalla pagina Instagram di Uomini e donne rivelano che nel corso della puntata che vedremo in onda oggi pomeriggio su Canale 5, arriverà una proposta di matrimonio per Caterina.

Chi ha seguito le ultime puntate del trono over sa bene che la dama si sta frequentando in maniera assidua con Biagio, con il quale sembra aver trovato un bel feeling.

Ecco allora che in questo appuntamento vedremo che l'uomo si presenterà in studio con un mazzo di fiori ma soprattutto con un anello e farà la sua promessa di matrimonio a Caterina.

Advertisement

Un momento decisamente emozionante, accolto dagli applausi scroscianti del pubblico, che sembra fare il tifo per questa coppia.

E poi, ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne trono over di oggi pomeriggio rivelano che si parlerà anche della frequentazione in corso tra Pamela e Riccardo, i quali sono usciti insieme e si confronteranno al centro dello studio. Tra i due, però, si intromette anche Stefano e vedremo che si verrà a creare una sorta di triangolo in studio e tra i due cavalieri, che si contendono il cuore della bella Pamela, ci sarà un'accesa discussione verbale.

Il ritorno a Uomini e donne di Ida Platano dopo l'addio a Riccardo

Tornando, invece, alla puntata di Uomini e donne trasmessa ieri pomeriggio in tv, vi segnaliamo il ritorno in studio di Ida Platano, l'ex fidanzata di Riccardo [VIDEO].

Advertisement

I migliori video del giorno

Dopo che i due hanno scelto di mettere la parola fine alla loro relazione, ecco che Ida è tornata di nuovo in trasmissione e ha ammesso che, non avendo trovato il suo "guerriero", ha preferito rimettersi di nuovo in gioco per cercare la persona adatta per lei. Riuscirà questa volta a trovare un uomo in grado di assicurarle la serenità e la felicità di cui ha bisogno? Di sicuro la presenza in studio di Riccardo potrebbe rappresentare un ostacolo per Ida e le sue nuove conoscenze.