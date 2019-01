Annuncio

L'opinionista Tina Cipollari è finita nella bufera del gossip [VIDEO] dopo alcuni video pubblicati da una ex tronista di Uomini e donne, stiamo parlando di Rossella Intellicato. La ragazza, infatti, all'interno di alcune Instagram Stories, non più presenti sul suo profilo, ha accusato la Cipollari di bullismo ed ha detto che guadagnerebbe un cachet di 5 mila euro mensili grazie a Uomini e Donne per fare "la cafona in televisione".

Rossella Intellicato spietata contro Tina Cipollari: è bullismo

Gli appassionati del programma pomeridiano di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente Rossella Intellicato. La ragazza è stata ex concorrente del Grande Fratello e, successivamente, fu scelta come tronista di Uomini e Donne.

Il suo trono, però, durò molto poco a causa delle continue ed incessanti discussioni con l'opinionista Tina Cipollari. Quest'ultima, la prese molto di mira, al punto da creare un clima così teso da spingere la ragazza a lasciare il programma.

Le due, molto probabilmente, si sarebbero rese protagoniste anche di una rissa censurata da Uomini e Donne. Ad ogni modo, a distanza di un po' di tempo, la Intellicato è tornata all'attacco per criticare il comportamento della Cipollari. La ragazza, infatti, ha accusato la Vamp di Canale 5 di praticare bullismo e violenza psicologica poiché martella pesantemente le persone che prende di mira.

La Cipollari guadagnerebbe un cachet molto alto per fare la "cafona" a Uomini e Donne: 5 mila euro mensili

La Intellicato, inoltre, ha anche svelato che la Cipollari guadagnerebbe un cachet pari a 5 mila euro mensili, pertanto, potrebbe tranquillamente andare in pensione e lasciare in pace i protagonisti dello show.

Nel caso specifico, Rossella ha criticato il comportamento della donna nei confronti di Gemma Galgani.

Dopotutto non è la prima volta che l'opinionista riceve delle critiche in merito dal momento che il suo atteggiamento, un po' troppo ostile, non sta piacendo più al pubblico da casa. Ad ogni modo, Rossella ci è andata giù molto pesante ed ha affrontato dei temi alquanto delicati. Ha rivelato che è inutile parlare di lotta contro il bullismo quando, in un programma trasmesso alle 14.45, viene mandato in onda un spettacolo simile. Importante chiarire che la ragazza non ce l'ha con la produzione della trasmissione [VIDEO]ma solo ed esclusivamente con l'opinionista che farebbe bene ad andare a casa con i suoi 5 mila euro mensili.