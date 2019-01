Annuncio

Annuncio

La gravidanza di Paola Caruso è stata per questi mesi oggetto di critiche e di compassione, di tragedia e di sofferenza. Da poco però la 34enne è entrata nel nono mese e ha scelto di lasciarsi il peggio alle spalle. Ieri è tornata a Domenica Live: non è la prima volta, certamente, infatti l'ex Bonas di Avanti un altro aveva già ringraziato più volte la conduttrice, Barbara D'urso, per aver preso a cuore la sua situazione dimostrandole affetto e supporto.

Le rivelazioni e la richiesta del Dna del nascituro

Nella puntata del 20 gennaio aveva esordito con una lettera alla redazione: "Durante la gravidanza mi è stato augurato di perdere il bambino e di morire io stessa." [VIDEO] Arrivano però altre rivelazioni shock, Francesco Caserta ha un altro figlio che non vede e non ha riconosciuto.

Leggi anche Uomini e Donne, Fabio e Nicole si sono lasciati

"Sono otto mesi che subisco ogni giorno mobbing da parte dei suoi 4/5 amici. Su ogni social, appena c’è qualcosa di mio, scrivono che sono una poco di buono" ha dichiarato a Domenica Live.

Advertisement

Gli amici in questione avrebbero accusato Paola di essere gelosa dell'altro figlio di Francesco, ma la showgirl ha negato confessando invece di avere rapporti con la mamma dell'altro figlio di Francesco, entrambe si supportano ed ha trovato pieno appoggio durante questo periodo.

Tra le tante accuse ricevute ne spunta fuori una nuova: il suo ex fidanzato sembra non essere sicuro che il figlio sia suo, ma Paola non si fa di certo trovare impreparata e replica: "Sa benissimo che è suo figlio, lo abbiamo voluto insieme." poi annuncia "Sono io stessa che chiederò il Dna. [VIDEO]Non è lui che me lo richiede, sono io che alla nascita di Michele (futuro figlio) lo richiederò e sarò pronta a dimostrare che il figlio è suo"

Paola, ad oggi, si reputa serena

Intanto Francesco ha cambiato diverse fidanzate, oggi è affiancato da un'altra Paola della quale non si sa nulla, solo che lo reputa un "uomo straordinario": proprio ieri sera nelle Stories di Instagram l'ex della Caruso ha chiesto ai suoi followers di chiedergli qualunque cosa e tra le tante critiche è arrivata proprio la sua fidanzata a scrivere: "Penso che sei un uomo straordinario".

Advertisement

I migliori video del giorno

Forse, non ha ben chiara la situazione che lo sta coinvolgendo o forse il suo amore è più forte, chissà.

Nove mesi difficili, quasi impossibile da credere che sia riuscita ad andare avanti la signorina Caruso e come lei, altre milioni di donne si trovano sole con un bambino pronto a venire al mondo. Eppure nonostante la tremenda situazione Paola oggi si reputa serena, ha a lungo sperato di recuperare il rapporto con Francesco per il bene di suo figlio, tuttavia adesso rivela: "Mio figlio non ha bisogno di tutto questo, ha bisogno solo di me. Sarò io la famiglia di mio figlio, non mi serve nessuno" parole in cui si evince un misto di rancore ed effettiva serenità.

Auguriamo a Paola che questo bambino le riporti la felicità che le è stata strappata e che nessuno gliela porti più via.