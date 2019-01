Annuncio

Annuncio

Comincia oggi 21 gennaio una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Come abitudine, il lunedì è tradizionalmente dedicato al Trono Over e alla vicende di Gemma Galgani, alle prese con un complicato rapporto con il cavaliere Rocco Fredella. La scorsa settimana la dama aveva annunciato di voler chiudere con il piastrellista [VIDEO]: alcuni suoi atteggiamenti, infatti, le avevano fatto capire che lui è un bravo attore, interessato a sfruttarla per conquistare notorietà.

Rocco aveva negato di avere usato Gemma per essere invitato a serate ed eventi vari e la questione tornerà ad essere di grande attualità questo pomeriggio. Nell'appuntamento odierno, però, i ruoli si invertiranno e sarà Fredella ad esprimere i dubbi nei confronti di Gemma, spalleggiato anche da Tina.

Advertisement

Si parlerà anche di altri protagonisti del Trono Over, a partire da Roberta Di Padua che confermerà la sua frequentazione con Stefano, scatenando una crisi di pianto in Pamela.

Uomini e donne anticipazioni: Rocco e Tina accusano Gemma

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 21 gennaio, relative alla registrazione effettuata lo scorso 4 gennaio, ripartono dal litigio avvenuto tra Gemma e Rocco nella precedente puntata. In un rwm, la Galgani confessa di non gradire alcuni atteggiamenti del cavaliere che le fanno capire che lui è solo interessato ad usarla per tenere alto l'interesse su di sé. Le sue parole scatenano l'inevitabile diverbio con Tina Cipollari, contraria come sempre alle parole della torinese. Secondo l'opinionista, è Gemma a partecipare al programma per motivazioni diverse da ciò che richiede il regolamento.

Advertisement

Il suo obiettivo, infatti, non è cercare l'anima gemella ma apparire in televisione più a lungo possibile. Tali dichiarazioni trovano l'approvazione di Rocco Fredella al suo ingresso in studio. Dopo essersi diretto verso Tina, con tanto di stretta di mano e bacio, il cavaliere accusa Gemma di essere solo desiderosa di visibilità e di non essere interessata ad alcun cavaliere (né ora né tanto meno in passato).

Oggi a Uomini e donne: le lacrime di Pamela per Stefano

Dopo avere concesso ampio spazio a Gemma e Rocco [VIDEO], le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 21 gennaio segnalano lo spazio dedicato a Roberta Di Padua e alle sue frequentazioni. La dama dichiara di avere sentito e incontrato Riccardo, Alessio e Stefano e di essere rimasta piacevolmente colpita da ognuno di loro. Le sue parole creano la reazione delusa di Pamela, che pensava di essere riuscita a conquistare l'interesse di Stefano. In lacrime, la dama confessa di non avere sentito solamente il cavaliere al telefono ma di averlo visto in un incontro che è andato oltre qualche semplice parola.

Davanti a tale reazione inaspettata, Roberta precisa di avere visto Stefano solo per una veloce colazione e di non voler proseguire con lui. L'uomo chiede scusa a Pamela, annunciando di volerle dare la conoscenza esclusiva ma lei ammette di essere ancora troppo scossa per le ultime novità che difficilmente le permetteranno di fidarsi ancora di lui.