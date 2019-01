Annuncio

Annuncio

Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 15 gennaio in onda su Canale 5 per una nuova puntata ricca di sorprese. Dopo avere assistito alla lite tra Gemma Galgani e Rocco Fredella [VIDEO], la discussione passerà ad un'altra coppia che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane: Noel Formica e Armando Incarnato. La scorsa settimana dama e cavaliere avevano discusso davanti le telecamere, ma del loro diverbio né il pubblico, né tanto meno la redazione avevano capito molto.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 gennaio: Nicoletta e Riccardo sposi

Qualcuno aveva quindi insinuato che lui incontrasse un'altra donna fuori dal programma mentre altri avevano accusato Noel di nascondere qualcosa. Ne era conseguita una decisione drastica da parte di Maria De Filippi e dei suoi collaboratori: chiudere definitivamente le porte del programma a Noel e Armando a causa della loro poca trasparenza.

Advertisement

Proprio per evitare di non essere più invitato in studio, il cavaliere questo pomeriggio deciderà di spiegare le ragioni della sua diatriba con Noel e ne uscirà un racconto che in pochi si sarebbero aspettati.

Uomini e donne anticipazioni: gli incontri segreti di Armando e Noel

Che ne sarà di Armando Incarnato e Noel Formica? Parteciperanno nuovamente a Uomini e donne dopo gli scontri della scorsa settimana? Per sapere la risposta, dovremo attendere la puntata di questo pomeriggio dedicata al Trono Over nella quale il cavaliere sarà nuovamente presente in studio. Il suo obiettivo sarà spiegare le ragioni del litigio tra lui e Noel, evitando così di essere definitivamente escluso dal dating show. L'uomo confermerà ciò che molti telespettatori avevano già ipotizzato: lui e Noel si sono visti più volte di nascosto [VIDEO] sia a Pescara che a Napoli e trascorrevano molto tempo insieme.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il tutto, però, avveniva in gran segreto su espressa volontà della dama: lui avrebbe voluto raccontare la verità alla redazione ma lei glielo aveva vietato dato che allo stesso tempo frequentava anche un altro uomo. Per questo, ogni volta che Armando si recava in visita a casa della dama, lei faceva molta attenzione a non svelare la sua presenza, facendolo anche uscire dalla sua abitazione per la porta secondaria. In studio, Incarnato racconterà ulteriori dettagli di questa frequentazione precisando che, a suo dire, lei sta continuando ancora a vedere la persona estranea al programma.

Le scuse di Armando Incarnato

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 4 gennaio continuano con l'ammissione di colpa da parte di Armando. Quest'ultimo chiederà scusa sia al pubblico che alla redazione per non avere rispettato completamente le regole del programma. Si dirà pronto a proseguire la sua avventura televisiva con maggiore trasparenza e tornerà a sedere nel parterre maschile, pronto a conoscere altre dame. Già nella parte conclusiva della puntata, il cavaliere dimostrerà di essere interessato ad una di loro, ballando con Viviana.