Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuovi colpi di scena e le anticipazioni riguardanti le prossime puntate del trono classico rivelano che per la bella Teresa Langella è giunto il momento della resa dei conti. Possiamo svelarvi, infatti, che la tronista si 'metterà nei guai' con i suoi due corteggiatori e farà arrabbiare prima l'uno e poi l'altro. Nel corso dell'ultima registrazione, però, Teresa si è spinta decisamente un po' oltre con Antonio, con il quale c'è stato il primo bacio ufficiale. [VIDEO]

Arriva il bacio tra Teresa e Antonio

Le anticipazioni che arrivano dal mondo di Uomini e donne trono classico, infatti, rivelano che tra Teresa e Antonio c'è stato il tanto atteso bacio in esterna.

Un gesto che è arrivato dopo che nella registrazione precedente, la tronista aveva fatto un po' adirare il ragazzo, dicendo in studio che 'desiderava forte' Andrea Dal Corso.

Parole che non sono piaciute per niente al corteggiatore, il quale è arrivato ad un passo dall'addio finale, salvo poi l'esterna a sorpresa che Teresa ha organizzato per lui subito dopo quella fatidica registrazione. Ed è proprio in questo contesto che tra Teresa e Antonio è arrivato il primo bacio che, di conseguenza, ha fatto andare in tilt Andrea Dal Corso.

Gli spoiler del programma di Maria De Filippi, infatti, rivelano che Andrea subito dopo la scorsa registrazione aveva cercato Teresa perché voleva passare del tempo con lei. La tronista, però, ha declinato il suo invito e soltanto in trasmissione Andrea ha scoperto che, in realtà, Teresa era corsa da Antonio al termine della puntata.

Andrea Dal Corso annuncia il suo addio a Teresa

Un duro colpo per l'ex tentatore di Temptation Island Vip, il quale nella precedente registrazione si è lasciato andare molto con Teresa, al punto da parlarle apertamente dei suoi problemi di salute vissuti durante l'infanzia e l'adolescenza, legati all'obesità.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in [VIDEO] cui Andrea ha avuto modo di assistere dallo studio di Uomini e donne, alla scena del bacio che c'è stato tra la tronista e Antonio. A quel punto, senza pensarci su due volte, ha comunicato a Teresa la sua decisione finale: non si sarebbe presentato alla registrazione della scelta all'interno della villa, la quale ormai avverrà a brevissimo. Andrea ha così detto addio alla tronista, ma non si esclude che la sua decisione possa essere dettata dalla rabbia che ha provato in quel momento, vedendola baciarsi con un altro uomo.