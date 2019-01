Annuncio

Nuovo appuntamento con lo speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Settimana scorsa ci siamo lasciati con ben tre eliminazioni: infatti Arianna, Giacomo Eva e Mimmi [VIDEO] hanno dovuto lasciare il banco a Vincenzo, Alvis e Rafael.

Intanto durante la settimana ci sono stati altri cambiamenti all’interno della classe, specialmente per quanto riguarda la formazione delle due squadre; infatti settimana scorsa la squadra Atene ha perso, per l’ennesima volta, la sfida.

Varie discussioni all’interno della squadra sconfitta hanno portato all’esigenza di scambiare alcuni componenti. Per questo, nella puntata odierna, vedremo le squadre così composte:

Sparta: Tish , Mowgli , Alberto , Gianmarco , Alessandro , Jefeo e Vincenzo ;

, , , , , e ; Atene: Giordana, Mameli, Miguel, Alvis, Rafael, Marco, Daniele e Ahlana.

Nella puntata odierna scopriremo anche il primo vincitore della gara degli inediti: chi vincerà tra Mameli [VIDEO](con Ci vogliamo bene) e Alessandro (con Perché non amici)?

Per scoprirlo non vi resta che seguire il racconto della puntata minuto per minuto, in cui ci sarà ospite anche la cantante Arianna, che presenterà al pubblico di Amici il suo nuovo singolo All for you.

Vi aspettiamo dalle 14.10 qui su Blasting News.