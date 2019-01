Annuncio

Può piacere o no, eppure Gemma Galgani continua ad essere l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e donne, con i suoi litigi e gli amori non sempre convincenti. Quella di oggi, 19 gennaio, è una giornata importante per la dama torinese che compie gli anni e condivide tale importante ricorrenza con i fan dei suoi profili Facebook ed Instagram. Lei stessa, infatti, ha scritto un lungo post nel quale ha parlato del passare degli anni, cogliendo anche l'occasione per ricordare quanto sia importante l'amore vero, che arriva spontaneamente senza bisogno di implorare l'altra persona.

Davanti a tali dichiarazione, moltissimi fan hanno colto l'occasione per porgere a Gemma i migliori auguri di buon compleanno, ricordandole anche di non smettere di lottare nella ricerca del vero amore.

Uomini e Donne: il compleanno di Gemma Galgani

Nel giorno del suo compleanno, Gemma Galgani di Uomini e donne ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha scritto: "I numeri iniziano ad essere importanti, sono in quella fase della vita dove ho imparato che le delusioni, la sofferenza e la tristezza non esistono per renderci depressi, ma per maturarci". Il suo pensiero continua con la descrizione di quello che dovrebbe essere il vero amore, un sentimento che nasce spontaneo, senza il bisogno di supplicare l'altra persona. Innegabile il suo riferimento ad altre storie vissute in questi anni nel Trono Over, a partire da Giorgio Manetti, che spesso la dama ha dovuto cercare senza che lui dimostrasse vero interesse. Continua infine il suo post: "Posso affermare con certezza che solo l'amore può renderci felici e null'altro".

Tantissimi fan si sono espressi dopo avere letto tale dichiarazioni, spesso non limitandosi ai semplici auguri. Molti di loro, infatti, hanno dichiarato non dovrà fermarsi nella ricerca dell'anima gemella, esprimendo allo stesso tempo delle perplessità sulla sua frequentazione [VIDEO] (recentemente interrotta) con Rocco Fredella.

Gemma Galgani tra Giorgio Manetti e Rocco Fredella

Intervistata nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, Gemma Galgani ha parlato di alcune relazioni nate davanti alle telecamere del Trono Over. Inevitabile la menzione di Giorgio Manetti [VIDEO], persona di cui era davvero innamorata a differenza di quanto sta accadendo con Rocco Fredella nelle attuali puntate. Al settimanale, infatti, la dama ha confessato: "Giorgio è sempre stato leale e fedele, a suo modo mi ha voluto bene, un gran signore! Di Giorgio ero innamorata e ho fatto di tutto per riconquistarlo". Ha quindi aggiunto di non poter paragonare i sentimenti per il "Gabbiano" a quelli per Fredella, una persona che ha cominciato a conoscere perché sentiva nei suoi confronti dell'attrazione fisica.

Ha quindi precisato di essersi resa conto di essere stata usata da lui per fini personali: grazie alla visibilità ottenuta nel programma, infatti, Rocco è stato poi chiamato per delle serate o eventi vari (nei quali era stata sfruttata anche l'immagine di Gemma). Per questo la dama ha deciso di chiudere con lui, dato che alcuni suoi comportamenti sono apparsi stonati fin dall'inizio.