Il trono di Teresa Langella a Uomini e donne potrebbe presto giungere al termine con la scelta della tronista napoletana. Dopo la scelta di Andrea Cerioli, che ha optato per Arianna Cirrincione, il trono classico è rimasto con Teresa, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez. I quattro tronisti dovranno fare la loro scelta entro febbraio visto che tra poche settimane andranno in onda le puntate serali con le feste di fidanzamento. Intanto, durante l’ultima registrazione, la Langella ha baciato Andrea mandando su tutte le furie Antonio.

Teresa elimina Kevin e bacia Andrea

Durante la registrazione del trono classico del 12 gennaio, Teresa Langella ha eliminato Kevin Basili. Ora la napoletana è rimasta solo con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Chi sceglierà alla fine la 26enne? Per ora è difficile dirlo ma qualche spunto sembra già nell’aria. Antonio è rimasto molto male dalle parole di Teresa per Andrea Dal Corso [VIDEO] e durante l’ultima registrazione ha fatto recapitare un messaggio alla giovane in cui la avverte che non si sarebbe presentato in esterna. A queste parole Teresa ha reagito male, scoppiando in lacrime e dicendo di sentirsi ferita perché prova dei sentimenti per Antonio ma anche per Andrea. Il 23enne di Frosinone ha tenuto il punto sostenendo di essere rimasto male dal comportamento di Teresa e ha rincarato la dose dicendole: “Penso che uno come me tu non te lo meriti“.

Viene poi mandata in onda l’esterna con Dal Corso, in cui il veneziano ha raccontato l’infanzia difficile avuta a causa del suo peso e alcuni episodi di bullismo che lo hanno visto protagonista.

Alla fine dell’esterna il 30enne corteggiatore ha baciato con foga Teresa, un bacio molto lungo che poi è continuato per molto, ricambiato dalla stessa tronista mentre erano intenti a pitturare una stanza bianca. Alla vista di questa scena sia Kevin che Antonio hanno lasciato lo studio. Teresa ha ammesso così di essere pronta ad eliminare Kevin mentre per Antonio si sente confusa. Dalle anticipazioni è emerso che all’inizio lo ha lasciato andare ma alla fine della puntata ha cercato di chiarire con lui.

Antonio esce dallo studio e non torna più

Intanto, mentre il pubblico sembrava in delirio per la coppia, Teresa Langella ha ammesso di aver voluto baciare Andrea perché se la sentiva ma poi tra loro è nato un battibecco per una frase sulla sessualità che non è stata presa molto bene dalla partenopea. Dopo qualche minuto di discussione, con Tina Cipollari che ha preso le parti di Andrea, la Langella ha deciso di uscire dallo studio per prendere aria e il veneziano l’ha seguita. Alla fine i due hanno ballato anche insieme. Dunque, la tronista è rimasta con Antonio e Andrea ma non è molto chiaro come il frusinate abbia preso il bacio tra la sua amata e il veneto non essendo più rientrato in studio. Sicuramente emergeranno novità molto presto.