Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne trono classico, di cui proprio oggi pomeriggio è in programma una nuova che potrebbe essere caratterizzata da un bel po' di colpi di scena, così come ha anticipato Raffaella Mennoia su Instagram. Ma in questi giorni si parla anche delle registrazioni del programma avvenute nelle scorse settimane, caratterizzata dal ritorno in studio di Andrea Dal Corso, meglio conosciuto al pubblico anche con il soprannome di Andrew che gli venne dato durante la sua partecipazione a Temptation Island. [VIDEO]

Uomini e Donne, anticipazioni: Teresa riaccoglie di nuovo Andrea

Chi ha seguito la prima puntata di Uomini e donne trono classico del 2019 sa bene che Teresa ha spiazzato tutti, annunciando di voler eliminare definitivamente dal programma il corteggiatore Andrea Dal Corso, lasciando tutti in studio senza parole.

Ebbene, le anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, però, rivelano che il ragazzo in queste settimane non si è arreso e alla fine è riuscito ad avere la meglio.

Andrew, infatti, ce l'ha messa tutta per provare a riconquistare il cuore della bella Teresa e stando alle anticipazioni di queste settimane, non ha faticato neppure tanto.

Andrea ha sorpreso Teresa facendole recapitare a casa diversi mazzi di rose rosse, accompagnati da una serie di bigliettini contenenti delle frasi che hanno 'sciolto' la tronista di Uomini e donne.

E alla fine, Teresa non ci ha pensato due volte a ritornare di nuovo da Andrew: la tronista, infatti, ha scelto di riaccoglierlo di nuovo in studio e quindi di mettere la parola fine allo screzio che c'era stato tra di loro, rimettendo in piedi la loro conoscenza. Una scelta che non ha sorpreso più di tanto il pubblico social che segue il programma della De Filippi, da sempre convinto che la bella tronista napoletana sia per davvero interessata ad Andrea.

La Mennoia anticipa un colpo di scena a Uomini e Donne

E come se non bastasse, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne [VIDEO], Teresa si è spinta anche un po' oltre, ammettendo di desiderare fortemente Andrew e quindi confermando il fatto che sia per davvero interessata a lui.

Cosa succederà a questo punto? I riflettori sono puntati sulla registrazione del trono classico di oggi pomeriggio. L'autrice Raffaella Mennoia ha anticipato su Instagram che ci sarà un colpo di scena e ha aggiunto che questa volta sarà tutto vero. Dobbiamo aspettarci una scelta? Lo scopriremo nelle prossime ore.