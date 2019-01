Annuncio

Il famoso cantante italiano Eros Ramazzotti si è reso protagonista di un fatto curioso [VIDEO], la pubblicazione di alcuni scatti un po' troppo intimi su Instagram. Nella giornata di venerdì infatti sono state pubblicate tra le sue stories, forse per errore o a causa di un hacker, delle foto osé in cui erano visibili le sue parti intime. Le immagini in questione sono state subito rimosse dal profilo, lasciando spazio ad altre molto più "normali".

Lo scandalo sulle foto osé pubblicate sul profilo Instagram di Eros Ramazzotti

Nelle ultime ore non si sta facendo altro che parlare di Eros Ramazzotti.

Il famoso cantante italiano, divenuto famosissimo in tutto il mondo anche grazie alla traduzione in inglese di molti dei suoi brani, è finito al centro di una bufera mediatica a causa di alcuni contenuti postati su instagram. I fan più accaniti, infatti, si sono resi conto di un'anomalia sul account: all'interno delle sue Instagram Stories, infatti, sarebbero comparse improvvisamente delle foto osé che lo ritrarrebbero in pose decisamente imbarazzanti e da censura.

Le immagini, tuttavia, sono durate pochissimo tempo sul suo profilo Instagram dal momento che, dopo poco sono state immediatamente cancellate.

La rapidità con cui è accaduta tutta la vicenda ha lasciato spazio a molti dubbi. Molti utenti, infatti, hanno iniziato a commentare la vicenda sia su Instagram che su Twitter e pare, ormai convinzione generale, che possa essersi trattato dell'intervento di un hacker.

Il profilo di Eros è stato hackerato?

Qualcuno potrebbe essere entrato segretamente nel profilo del cantate e potrebbe aver pubblicato quei contenuti così spinti. Ad ogni modo, questa resta soltanto una ipotesi che sembra essere avvalorata dal fatto che l'uomo è sempre stato molto pudìco su internet.

La sua riservatezza e assenza di ricercare il Gossip hanno spinto la maggior parte delle persone a pensare che non possa essere stato lui a pubblicare simili contenuti.

Tuttavia, c'è anche chi ritiene che le foto osé [VIDEO]possano essere state pubblicate per errore sul suo profilo. Ad ogni modo il cantante non si è ancora espresso in merito ed ha lasciato che l'opinione pubblica fomentasse il gossip da sola.

Eros Ramazzotti, infatti, è sempre stato molto riservato, ha parlato pochissime volte della sua vita privata, della moglie Marica Pellegrinelli e della figlia Aurora avuta da Michelle Hunziker. Pertanto sembra davvero impossibile possa aver compiuto un gesto simile.