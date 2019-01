Annuncio

Tante novità attendono il pubblico del trono classico di Uomini e donne, il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi [VIDEO]. Questo pomeriggio sarà registrata una nuova puntata che vedrà protagonisti i cinque tronisti che siedono sulla poltrona rossa del programma. La puntata che sarà registrata tra poche ore potrebbe focalizzarsi in maniera particolare su un personaggio: si tratterebbe di colui che sarebbe pronto a registrare la scelta e, quindi, ad abbandonare il trono offerto dalla conduttrice.

Ad annunciare indirettamente la registrazione di una presunta scelta in studio è stata la stessa autrice del programma, Raffaella Mennoia.

Uomini e donne anticipazioni: presunta scelta in studio nella registrazione di oggi 12/01

"Domani si registrerà una nuova puntata del trono classico [VIDEO] e non sarà uno scherzo quello che vedremo": Raffaella, ieri, ha così introdotto un'importante novità della registrazione che si terrà presso gli studi Mediaset questo pomeriggio.

Da parte del pubblico che ha preso visione dell'annuncio della Mennoia, è riaffiorato in mente ciò che è accaduto nell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Sappiamo, infatti, che la scorsa settimana Lorenzo Riccardi ha simulato una finta scelta per conoscere le risposte definitive delle sue due corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, dalle quali ha ricevuto parecchia incertezza.

Anticipazioni U&D, una novità in studio: parola di Raffaella Mennoia

Alle curiosità del pubblico il quale ha posto numerose domande alla Mennoia sui social, la stessa autrice ha risposto ribadendo quanto già annunciato e precisando di non poter aggiungere ulteriori anticipazioni. Raffaella ha poi dichiarato: "A fine registrazione domani leggerete le anticipazioni e mi darete ragione". A cosa si riferirà il braccio destro di Maria De Filippi?

Nell'attesa delle anticipazioni ufficiali, continua a divenire più ardua l'ipotesi azzardata di una probabile scelta la quale potrebbe essere effettuata dalla tronista napoletana Teresa Langella.

Quest'ultima sembrerebbe colei che più tra gli altri si è messa in gioco nel proprio percorso emotivo sebbene si sia trattato di un percorso prettamente televisivo. Al termine della registrazione vi forniremo tutte le nuove anticipazioni, per non perderle dovrete continuare a rimanere in costante aggiornamento.