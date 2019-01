Annuncio

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, venerdì 25 gennaio 2019, caratterizzata in prima serata dalla messa in onda della terza puntata di Superbrain, lo show di Raiuno condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni, che si sta avviando verso le fasi finali di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario, il game show condotto da Gerry Scotti e su Italia Uno è stata trasmessa l'ultima puntata di Mai dire talk [VIDEO] con la Gialappa's e il mago Forest.

Crollano gli ascolti di Superbrain, vince il Milionario

Il verdetto auditel di ieri 25 gennaio, ha rivelato che ad avere la peggio in prime time è stata la terza puntata di Superbrain con Paola Perego.

Il programma di Raiuno dedicato alle supermenti ha ottenuto un ascolto netto di appena due milioni e mezzo di spettatori, con uno share che si è fermato alla soglia del 12.20%.

Un risultato decisamente sottotono per il programma, che aveva debuttato con un ascolto superiore ai tre milioni di spettatori e che settimana dopo settimana ha perso sempre più spettatori. Netto il calo anche rispetto agli ascolti della passata edizione, quando il programma della Perego viaggiava costantemente sopra la soglia dei tre milioni e mezzo di spettatori a settimana.

Ad avere la meglio in questa sfida serale del 25 gennaio è stato il game show Chi vuol essere Milionario condotto da Gerry Scotti. La terza puntata di ieri, infatti, è stata seguita da una media di oltre 3 milioni di spettatori pari ad uno share del 14.40%.

Male Mai dire Talk, boom per Pomeriggio 5 con l'Isola dei famosi

Su Italia Uno, invece, male l'ultima puntata di Mai dire Talk che si ferma ad un ascolto di appena 700 mila spettatori con il 3.60% di share. Ottimi ascolti, invece, per la nuova puntata di Quarto Grado che su Rete 4 arriva a toccare la soglia di 1.5 milioni di spettatori con uno share superiore all'8%. Molto bene anche gli ascolti di Italia's got talent su Tv8: il programma conferma la sua media superiore a 1.4 milioni con il 6%.

In daytime, invece, va segnalato il boom di ascolti della seconda parte di Pomeriggio 5, dedicata al resoconto della prima puntata dell'Isola dei famosi trasmessa giovedì sera. Il talk show della D'Urso [VIDEO] ha ottenuto infatti una media di oltre 2.6 milioni arrivando a sfiorare il 18%. Battuta nettamente La vita in diretta, che su Raiuno si è fermata alla drastica media di 1.8 milioni di spettatori con il 13.30% di share.