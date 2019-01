Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, lunedì 21 gennaio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della prima puntata di Adrian, il tanto atteso show evento con protagonista Adriano Celentano trasmesso su Canale 5. In prime time, sulla rete ammiraglia Rai, invece, è andata in onda la quarta delle sei puntate della fiction La compagnia del cigno con protagonista Alessio Boni [VIDEO].

Il 'flop' di Adriano Celentano su Canale 5: La compagnia del Cigno tiene testa al suo show

Il verdetto auditel di questo lunedì sera ha stabilito che il ritorno in televisione di Adriano Celentano è stato un sonoro flop dal punto di vista degli ascolti, deludendo nettamente le aspettative.

Nel dettaglio, infatti, la prima parte dello show di ieri dal titolo 'Aspettando Adrian' ha catturato l'attenzione di circa 6 milioni di spettatori ottenendo uno share del 21.90%.

Advertisement

A seguire, invece, la prima puntata del cartone Adrian ha conquistato l'attenzione di soli quattro milioni e mezzo di spettatori, arrivando al 19% di share. Ancora più disastroso il dato dell'ultimo segmento di Adrian, dal titolo 'Il finale', che ha registrato un ascolto medio di appena 2.3 milioni con il 12.12% di share.

Numeri che nel complesso non possono essere considerati positivi, data l'elevatissima attesa che si era venuta a creare intorno a questo progetto.

Basti pensare che uno degli ultimi show proposti da Celentano in prime time su Canale 5, era riuscito ad ottenere un ascolto medio di oltre 9 milioni di spettatori, con picchi del 40% di share. Questa volta, invece, la media dello show e del cartone non è andata oltre la soglia del 20% e in prime time. Celentano è stato battuto dalla fiction La compagnia del cigno [VIDEO].

Advertisement

I migliori video del giorno

La compagnia del cigno batte la serie animata di Adrian

Nel dettaglio, infatti, la serie televisiva che vede protagonisti Anna Valle e Alessio Boni, ha registrato un ascolto medio di 5.2 milioni di spettatori, conquistando uno share che ha toccato la soglia del 21.50%. La compagnia del cigno, quindi, mantiene un'ottima media di spettatori anche contro il pluri-pubblicizzato show di Celentano.

In access prime time, invece, Striscia la notizia torna a vincere su I Soliti Ignoti di Raiuno. Il tg satirico di Canale 5, con la consegna del tapiro a Lorella Cuccarini, ha ottenuto un ascolto di 5.6 milioni di spettatori contro i 5.2 milioni che hanno seguito il game show condotto da Amadeus.