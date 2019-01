Annuncio

Ieri, domenica 13 gennaio, c'è stato il ritorno trionfale di Barbara D'Urso nella programmazione domenicale di Canale 5: nel pomeriggio con Domenica Live [VIDEO], mentre in prima serata è andata in onda prima puntata della nuova serie di La Dottoressa Giò, fiction che negli anni '90 diede molta popolarità a Barbara. Per entrambe le messe in onda ci sono stati risultati super positivi in termini di ascolti.

I risultati degli ascolti de "La Dottoressa Giò": molto soddisfacenti

Il pubblico da casa era in attesa per il grande ritorno di Domenica Live e, soprattutto, per la fiction La Dottoressa Giò, la quale non andava in onda da 20 anni.

Dopo le numerose sollecitazioni da parte della presentatrice di far tornare sugli schermi le avventure della ginecologa Giorgia Basile, Mediaset ha deciso di darle una seconda opportunità e, a quanto pare, ha fatto molto bene.

In merito agli ascolti di ieri della prima puntata, possiamo chiaramente affermare che i risultati sono stati più che soddisfacenti: la fiction ha coinvolto 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.6%. La serie è stata leggermente battuta dalla partita di Coppa Italia Napoli-Sassuolo, in onda su RAI1 che, invece, ha raggiunto 3.534.000 spettatori coqnquistando il 14.1% di share. Insomma, risultato assolutamente positivo per l'azienda Mediaset.

Ad ogni modo, il ritorno della serie La Dottoressa Giò [VIDEO] è stato molto apprezzato dal pubblico da casa. La fiction, come anticipato, andava in onda negli anni '90 ed è tornata, in versione decisamente più moderna, anche al giorno d'oggi. Le avventure di Barbara D'Urso, che veste i panni della dottoressa Giorgia Basile, rinomata ginecologa, stanno già appassionando notevolmente il pubblico da casa.

Risultati degli ascolti di Domenica Live e Domenica In di ieri pomeriggio

In merito alla tanto discussa competizione domenicale tra Domenica In in onda su RAI 1 e Domenica Live, in onda su Canale 5, il problema è stato risolto. Domenica Live ha spostato la programmazione alle 17.30 circa eludendo, così, il confronto con il competitor avversario. I risultati in materia di ascolti per entrambe le trasmissioni, infatti, sono stati ampiamente soddisfacenti: RAI 1 ha raggiunto ben 3.353.000 spettatori per il 19.6%, risultato mai ottenuto prima d'ora, mentre Domenica Live, in onda al termine della trasmissione rivale, ha ottenuto 2.114.000 spettatori per il 12.7%.

A quanto pare le strategie adoperate dalla Mediaset si stanno rivelando alquanto positive in termini di ascolti.