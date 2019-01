Annuncio

Momenti di tensione ieri nel corso della puntata de La Vita in diretta, il programma del pomeriggio di Raiuno condotto dalla coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Ad un certo punto, infatti, è stata aperta una pagina dedicata a Giulio Regeni, di cui ieri ricorreva il terzo anno della morte e in Italia si chiede ancora giustizia. In collegamento con la Fialdini vi era il Presidente della Camera, Roberto Fico, ma qualcosa è andato storto e la conduttrice ha perso le staffe nel bel mezzo della diretta televisiva. [VIDEO]

Il collegamento salta e Francesca Fialdini non la prende bene

Il Presidente della Camera stava raccontando ai microfoni de La vita in diretta la storia del giovane Giulio Regeni, quando ad un certo punto è saltato il collegamento.

'No, non si possono perdere le parole in questo momento', ha subito sbottato la Fialdini in diretta, la quale poi ha chiesto al Presidente di poter ripetere la sua ultima frase.

Peccato, però, che anche questa volta il collegamento sia saltato e quindi il Presidente Fico non ha potuto esprimere il suo concetto. 'Non è possibile, è veramente incredibile', ha detto Francesca Fialdini visibilmente stizzita da questi problemi tecnici. A quel punto, però, furiosa, la conduttrice ha annunciato che sarebbe andata avanti con quello spazio su Regeni, fin quando non sarebbero stati risolti i problemi di audio. 'Chiedo scusa agli autori ma io vado avanti', ha chiosato la conduttrice de La vita in diretta. [VIDEO]

Ascolti molto deludenti per La vita in diretta con la coppia Fialdini-Timperi

Intanto gli ascolti di questa edizione de La vita in diretta continuano ad essere poco entusiasmanti.

La trasmissione di Raiuno, infatti, perde tutti i giorni il confronto auditel con il programma competitor Pomeriggio 5 in onda su Canale 5 con Barbara D'Urso.

Ma il vero colpo di scena è arrivato nel corso delle ultime settimane, quando spesse volte il programma Geo in onda su Raitre nella stessa fascia oraria, è riuscito ad avere la meglio su Vita in diretta fermo al 12-13% di share contro il 14% registrato dalla trasmissione condotta da Sveva Sagramola.

Ecco allora che per il prossimo anno si ipotizza un restyling del programma, che partirebbe proprio dai conduttori. Tra i nomi in pole position di queste ore vi è quello di Elisa Isoardi, la quale pare che potrebbe lasciare la conduzione de La prova del cuoco per approdare al timone del programma di informazione e attualità del pomeriggio.