Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv. La giornata di ieri, venerdì 11 gennaio, è stata caratterizzata da un prime-time piuttosto variegato, con una serie di programmi interessanti che la televisione generalista ha proposto al suo pubblico. Su Raiuno c'è stato il ritorno di "Superbrain", il varietà condotto da Paola Perego, mentre su Canale 5 sono state trasmesse le nuove puntate [VIDEO] di "Chi vuol essere milionario?", e su Tv8 ha debuttato la nuova edizione di "Italia's Got Talent" con Federica Pellegrini in giuria.

La sfida dell'auditel è stata caratterizzata da un bel testa a testa tra "Superbrain" e "Chi vuol essere milionario?" che, alla fine, ha visto lo show della rete ammiraglia Rai prevalere sul quiz di Mediaset.

Gli ascolti di venerdì 11 gennaio: vince Superbrain su Raiuno

I dati relativi agli ascolti Tv di ieri 11 gennaio hanno visto prevalere, nel corso della combattuta serata del venerdì, lo show "Superbrain" condotto da Paola Perego, che si è portato a casa una media di 3 milioni di spettatori, conquistando uno share che ha raggiunto la soglia del 13.80%, con picchi di oltre il 18% durante la messa in onda.

La trasmissione di Raiuno è riuscita a battere, seppur di pochissimo, il game-show "Chi vuol essere milionario?", che su Canale 5 ha registrato una media di 2.97 milioni di spettatori, ottenendo uno share del 13.83%.

Sempre in prima serata, ottimi ascolti per le repliche di "The Good Doctor": la terza puntata trasmessa ieri sera su Raidue si è confermata su una media di 1.6 milioni di spettatori, pari al 7.20% di share.

Su Rete 4, ottimo debutto per la nuova edizione di "Quarto Grado" condotto da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione dedicata ai casi di cronaca nera irrisolti ha conquistato l'attenzione di oltre 1.3 milioni di spettatori, arrivando al 7.30% di share.

Ottimi ascolti per il debutto di Italia's Got Talent su Tv8

Il vero boom della serata di ieri 11 gennaio, però, è stato quello di "Italia's Got Talent", in onda in chiaro su Tv8. La prima puntata, con la presenza in giuria di Federica Pellegrini e Mara Maionchi, ha catalizzato su di sé le attenzioni di 1.6 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 6.70% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti del daytime di ieri 11 gennaio, si confermano gli ottimi risultati di "Pomeriggio 5", con Barbara D'Urso che ha chiuso la prima settimana del 2019 con cinque vittorie nette su "La vita in diretta" [VIDEO]. Il programma di Canale 5 venerdì ha registrato una media di oltre 2.1 milioni di spettatori con uno share del 16%. Buoni ascolti anche per il game-show "Avanti un altro" con Paolo Bonolis, che ha ottenuto una media di circa 3.9 milioni di spettatori con il 19% di share.