Annuncio

Annuncio

Domenica 13 gennaio, alle ore 14.00, andrà in onda un’altra puntata speciale della soap opera americana Beautiful. Nel corso dell'episodio che vedremo domani, Liam sarà sempre più confuso rispetto a quanto accaduto la notte del tentato omicidio a Bill, crede di essere stato lui ad avergli sparato. Nel frattempo Hope, per cercare di calmarlo, aprirà il suo cuore a lui e gli confesserà di amarlo.

Beautiful trama 13 gennaio: Hope confessa di amare Liam

Da quando Hope Logan è tornata in città ha un chiodo fisso, il suo ex Liam Spencer.

Leggi anche Spoiler Il Segreto: Elsa interrompe lo scambio delle fedi tra Isaac e Antolina

Il ragazzo, però, è sposato con Steffy Forrester ma le cose tra i due non stanno andando molto bene perché la moglie lo ha tradito con suo padre Bill che, attualmente, è in ospedale perché è stato sparato alle spalle.

Advertisement

Liam sta attraversando un periodo davvero molto buio [VIDEO] poiché, in seguito ad un colpo alla testa, ha iniziato ad avere strani ricordi confusi e crede di essere stato lui a sparare all padre. Ha dei vuoti di memoria molto preoccupanti che lo stanno convincendo sempre più della sua colpevolezza. Non è la prima volta che il ragazzo manifesta questo problema. Pertanto, potrebbe essere molto probabile che abbia rimosso parti salienti di quella sera. Per tale ragione è in preda al panico mentre Hope è sempre accanto a lui e cerca di rassicurarlo. Nel corso della puntata speciale che andrà in onda domani, a partire dalle 14.00 su Canale 5, vedremo Hope che, nonostante abbia promesso a Steffy di non mettersi in mezzo ai sentimenti suoi e di suoi marito, aprirà il suo cuore a Liam e gli rivelerà di amarlo.

Advertisement

Come reagirà Liam dinanzi tali dichiarazioni? Deciderà di tornare con Hope nonostante sua moglie aspetti una bambina da lui? Staremo a vedere.

Sarà stato davvero Liam a sparare a Bill? Il detective Sanchez non ne è sicuro

Nel frattempo lo Spencer junior è sempre più convinto della sua colpevolezza, per questo, in questi giorni si è recato all'ospedale dal padre per avere conferma del fatto che sia stato Ridge a premere il grilletto. Il capo della Spencer Publication, però, non è più così sicuro e questo sta mandando Liam ancora di più in confusione. [VIDEO]

Intanto Brooke è disperata per l'arresto di Ridge, anche lei, nel corso delle puntate andate in onda in questi giorni, si è recata da Bill per provare a dissuaderlo dalle sue accuse e convincerlo a raccontare la verità dichiarando l'innocenza di Ridge. Quest'ultimo è ancora in carcere ma il detective Sanchez non ha abbastanza prove sul suo conto, pertanto potrebbe dare luogo ad un rilascio su cauzione. Il caso, infatti, è ancora apertissimo.