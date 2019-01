Advertisement

La prima puntata di Uomini e donne del 2019, andata in onda ieri su Canale 5, ha riservato diversi spunti di cui discutere al popolo dei social network. Protagonisti di numerosi post pubblicati su Instagram, Facebook o altri profili sono stati Gianni Sperti e Tina Cipollari, il cui look non ha convinto molti telespettatori del programma. A diventare oggetto di polemiche non è stato, dunque, l'ennesimo scontro con Gemma Galgani, soprattutto nel siparietto trash con Tina [VIDEO], quanto piuttosto un volto decisamente diverso da quello a cui i fan erano abituati.

E il fatto che i due opinionisti siano ricorsi al ritocchino sembra essere un'ipotesi più che accreditata.

Cambia il look di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Gianni Sperti è apparso senza la sua solita barba nella puntata di ieri, 7 gennaio, dedicata al Trono Over di Uomini e donne.

Il fatto è stato notato dalla stessa Maria De Filippi che si è rivolta all'opinionista complimentandosi per l'aspetto mostrato nel nuovo anno. Ma il cambiamento va attribuito soltanto alla barba? Secondo gran parte dei fan del longevo dating show di Canale 5, c'è sotto ben altro e Gianni potrebbe essere ricorso anche al lifting per dare alla sua pelle un aspetto più giovanile: ecco perché sarebbero svanite le rughe e il viso avrebbe un'immagine quasi artificiale. Analoghe le opinioni anche per quanto riguarda Tina Cipollari, a sua volta apparsa con un volto giovanile grazie all'assenza di imperfezioni. Dunque anche lei è ricorsa al classico ritocchino? Al momento, queste domande non hanno trovato una risposta da parte dei diretti interessati che hanno preferito non chiamare in causa la questione nei rispettivi profili social.

Secondo la maggioranza dei fan non ci sono dubbi in merito alla corsa alla chirurgia estetica anche se, va precisato, l'eventuale operazione non può essere stata svolta durante le vacanze di Natale, come qualcuno sostiene. Ricordiamo, infatti, che la puntata trasmessa ieri è stata registrata il 15 dicembre, ben prima rispetto alla tradizionale pausa invernale.

L'ironia del web su Cipollari e Sperti

La possibile corsa al ritocchino da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari continua ad essere oggetto di discussione da parte di molti telespettatori di Uomini e donne. Messaggi più o meno ironici rimbalzano tra i vari profili, dove i due opinionisti vengono presi di mira per essere ricorsi alla chirurgia estetica senza che ne avessero davvero bisogno. Solo in pochi difendono il nuovo look della coppia, con la convinzione che non si sia trattato di un lifting, ma di un make up diverso rispetto a quanto i fan del programma erano abituati a vedere in televisione. In attesa di scoprire se i due opinionisti risponderanno per mettere a tacere tale polemica, la puntata di oggi 8 gennaio li vedrà nuovamente grandi protagonisti a causa di un nuovo litigio con Angela Di Iorio [VIDEO].

E per lei verrà persino preparato uno scherzo che vedrà il coinvolgimento del fratello di Tina Cipollari, arrivato per 'conquistare' la dama.