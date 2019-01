Annuncio

Barbara D'Urso, nel corso della puntata odierna di Domenica Live, ha letto la tanto attesa lettera che Paola Caruso ha scritto alla conduttrice. Mentre leggeva il contenuto della missiva, però, la padrona di casa è stata costretta a fermarsi, dal momento che i termini si sono rivelati davvero troppo forti per essere letti in diretta. Ha, dunque, censurato parti della lettera dicendo: "Non leggo questa parte, c'è un limite a tutto".

Paola Caruso scrive una lettera contro la sorella del suo ex fidanzato

Nel corso della puntata appena andata in onda di Domenica Live, Barbara D'Urso ha affrontato il tema della gravidanza.

Prima sono stati ospitati Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, [VIDEO] i quali hanno annunciato che aspettano un bambino, a pochi mesi dal matrimonio. Successivamente, la conduttrice ha affrontato il delicato tema della gravidanza, molto più particolare, di Paola Caruso.

La showgirl aspetta un bambino ma, secondo le sue dichiarazioni, il padre del bambino l'avrebbe abbandonata e cacciata di casa.

La Caruso fu ospitata all'interno del salotto di Barbara D'Urso un po' di tempo fa e raccontò tutto il suo dramma. La ragazza svelò di essere stata trattata malissimo dalla famiglia del suo ragazzo, specie dalla sorella. Per questo motivo, ha voluto scriverre una lettera a Barbara D'Urso nella quale ha confessato tutta la sua verità.

La D'Urso preferisce prendere le distanze

La padrona di casa ha, allora, iniziato a leggere la missiva, informando il pubblico da casa che non aveva ancora preso visione del contenuto. Dalla lettura sono emerse delle dichiarazioni assolutamente inaspettate. Paola Caruso ha rivelato che la sorella del suo ex fidanzato l'avrebbe offesa e umiliata. La ragazza in questione avrebbe augurato alla "Bonas" di "Avanti un Altro" le peggiori cose: "ti auguro di perdere il bambino e di morire".

Barbara D'Urso è rimasta interdetta [VIDEO] nell'apprendere tali dichiarazioni, al punto che è stata costretta a censurare parti della lettera. La conduttrice ha, infatti, detto: "No, questo non posso leggerlo, c'è un limite a tutto".

La D'Urso ha reputato inopportuno leggere la versione integrale della lettera e ci ha tenuto a puntualizzare che prende assolutamente le distanze da quanto appena affermato. Barbara ha aggiunto che non crede a quanto affermato dalla Caruso poiché le sembra una cosa davvero impossibile che una donna possa augurare ad un'altra donna cose simili.