Annuncio

Annuncio

Nelle prossime puntate di Acacias 38 assisteremo ad un terribile dramma che colpirà Celia, la moglie di Felipe. Celia, infatti, scoprirà presto di essere in dolce attesa e la notizia la renderà felicissima. Nel frattempo, anche Trini scoprirà di aspettare un bambino, ma Ramon, inizialmente, non prenderà bene la notizia. Ma proprio quando inizierà ad accettare la situazione, la donna avrà un terribile malore. Solo Celia sarà presente in quel momento per soccorrere l'amica.

La moglie di Felipe andrà immediatamente a cercare un medico ma, durante il tragitto, avrà un brutto incidente. A causa dell'evento, Celia perderà il bambino e quanto accaduto la farà cadere in una profonda depressione.

Advertisement

Una vita, anticipazioni spagnole: l'oscuro passato di Olga

Nelle anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita, anche Blanca dovrà affrontare una situazione spiacevole: la madre Ursula tenterà di distruggere la sua primogenita, sfruttando la sua seconda figlia Olga. La donna farà credere alla sorella di Blanca di essere una madre premurosa ed amorevole ma, in realtà, ha solo cattive intenzioni. Il pubblico spagnolo potrà assisterà anche ad alcune rivelazioni interessanti riguardo l'oscuro passato di Olga. La giovane rivelerà di aver subìto più volte molestie da parte del patrigno. Un dramma che ha segnato profondamente la vita di Olga. L'istitutrice riuscirà ad avvicinarsi molto ad Olga, mettendola anche contro alla sorella gemella Blanca. Ursula la inciterà a sedurre Diego in modo tale da diventare anche lei una Alday. La ragazza seguirà il consiglio della madre.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel contempo, la Dicenta scopre una lettera d'amore inviata proprio a Diego da parte di Blanca [VIDEO]. La perfida dark lady potrebbe usare la lettera contro sua figlia per ricattarla e metterla così contro Samuel. Il giovane, infatti, non prenderà bene la notizia del ritorno di Diego e presto si accorgerà che sua moglie è ancora innamorata del figlio maggiore di Alday.

Acacias 38, anticipazioni puntate spagnole: Blanca aspetta un bimbo

Nelle successive puntate spagnole di Acacias 38, Blanca scoprirà di aspettare un figlio. Dopo alcuni colpi di scena, la giovane donna, sposata con Samuel, inizierà ad avere delle serie preoccupazioni sulla paternità del bambino [VIDEO]. Scopriremo presto, nelle prossime puntate, come reagirà Samuel di fronte alla notizia inaspettata e se verrà a galla la verità sul padre del piccolo che porta in grembo.