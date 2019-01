Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della famosa soap opera Un posto al sole. La settimana che va dal 28 gennaio all'1 febbraio regalerà al pubblico tanti colpi di scena [VIDEO], tra cui si annovera l'arrivo di una new entry pronta a entrare nella vita di Valerio. Si tratta di Simona, la madre di Vera che decide di andare dalla figlia dopo essere venuta a conoscenza della malattia mentale della quale è affetta la giovane donna.

La sua presenza scatenerà la gelosia di Elena, attuale compagna di Valerio, preoccupata per un probabile riavvicinamento tra il Viscardi e l'ex moglie. Simona vuole recuperare il rapporto con la figlia, perché negli ultimi tempi è stata poco presente nella sua vita.

Valerio rimane sorpreso di fronte al ritorno dell'ex moglie

Valerio, dal canto suo, rimane sorpreso di fronte alla notizia del ritorno dell'ex consorte e non sembra rimanere indifferente al suo fascino. Il rapporto tra Valerio ed Elena affronta dei nuovi ostacoli: dopo il diniego iniziale da parte di Marina, ad aggravare la situazione ci pensa il ritorno di Simona, che potrebbe anche essere intenzionata a ricostruire la sua famiglia. Intanto, la convivenza di Renato e Raffaele (Patrizio Rispo) incontra nuove difficoltà mentre Roberto fa i conti con i propri dubbi, in quanto non sa se sia il caso di incontrare Vera in carcere. Franco, dal canto suo è tornato a lavorare alla palestra ma ha paura che Prisco possa creare nuovi pericoli poiché mira a ottenere gli arresti domiciliari.

Boschi, però, può contare sull'aiuto di Niko che tiene aggiornato il cognato in merito alla faccenda, mentre Angela torna a fare i conti con il passato.

Giulia vuole aiutare la consuocera

Giulia cerca di aiutare Adele, mentre Niko prova a fare da mediatore nel rapporto tra la madre e Susanna in quanto ci sono state delle tensioni tra le due donne. Alex continua a fare da agente segreto per informare Vittorio riguardo ai movimenti di Anita ma la ragazza sembra aver perso la pazienza. Nella settimana precedente [VIDEO], Ferri si è ritrovato a lottare tra la vita e la morte in sala operatoria ma ora Marina (Nina Soldano) e Filippo, preoccupati per sue condizioni di salute, possono tirare un sospiro di sollievo. Michele infine si troverà ad affrontare le conseguenze della sua denuncia riguardo gli episodi di bullismo ai danni dei professori in cui sta tenendo un corso.