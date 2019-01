Annuncio

Ieri, domenica 13 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova serie "La Dottoressa Giò" con protagonista Barbara D'Urso. Durante la precedente puntata di Verissimo, la regina della fiction è stata ospitata nel salotto di Silvia Toffanin in cui ha dato luogo ad una lunga ed interessante intervista. Durante il dialogo ha svelato dei particolari in merito ad un incidente avuto mentre faceva training in ospedale per prepararsi alla fiction. Un ragazzo l'ha investita con un carrello della mensa e "le ha portato via un pezzo di gamba".

Barbara D'Urso intervistata a Verissimo parla dell'incidente avuto mentre faceva training

Dopo la vacanza a Cuba, Barbara D'Urso è tornata attiva più che mai, [VIDEO] alla guida dei suoi programmi di sempre, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Il nuovo anno, però, porterà la D'Urso ad essere molto più presente in televisione. Una delle nuove occasioni in cui il pubblico potrà vedere la propria beniamina è la serie "La Dottoressa Giò". Dopo 20 anni di assenza, la conduttrice ha fatto il possibile per rimettere in scena la fiction.

Nel corso di un'intervista a Verissimo, infatti, ha confessato di essere riuscita a convincere Pier Silvio Berlusconi a riproporre la serie evento di tanti anni fa. Ma non è tutto. La conduttrice ha rivelato anche alcuni particolari inediti in merito alla sua preparazione per le riprese. A distanza di diversi mesi la D'Urso ha voluto parlare di un brutto incidente accaduto nel periodo delle riprese della fiction. Nel caso specifico, nel salotto di Silvia Toffanin, ha detto di aver subito un danno permanete alla gamba.

Durante una fase di training in ospedale per prepararsi ad interpretare al meglio il personaggio; un inserviente l'ha, improvvisamente, travolta con un carrello per la mensa causandole una ferita molto profonda. La conduttrice ha adoperato queste parole per descrivere la dinamica dell'incidente: "Mi ha portato via un pezzo di gamba".

Dopo l'incidente alla gamba anche il pugno in petto

Barbara D'Urso ha confessato di essersi molto spaventata [VIDEO]. Adesso la paura è passata, tuttavia, resta la cicatrice perfettamente visibile a occhio nudo. Per nasconderla, infatti, la presentatrice ha svelato di usare del trucco.

Ma non è ancora finita qui. La D'Urso, infatti, durante le riprese della fiction si è beccata anche un pugno in petto da Christopher Lambert, di cui ha parlato anche in occasione della prima messa in onda dell'anno di "Domenica Live".