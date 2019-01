Annuncio

Durante Uomini e donne [VIDEO] (puntata che è stata registrata il giorno 12 gennaio 2019), Andrea Cerioli ha finalmente fatto la sua scelta. La fortunata è Arianna Cirrincione. I due a questo punto cercheranno di portare avanti una storia d'amore reale al di fuori del piccolo schermo. I due quindi non hanno intenzione di aspettare la festa di fidanzamento organizzata dalla showgirl Valeria Marini.

La delusione della Spano per la decisione di Cerioli

La più sorpresa è sembrata Federica Spano: evidentemente pensava che sarebbe stata lei ad essere scelta.

La decisione di Andrea ha molto stupito il pubblico. Ricordiamo che Cerioli ha fatto il suo ingresso nel programma nella sezione trono classico a Uomini e donne già avviato: è cioè un "tronista di rincorsa", come si usa dire.

I cinque tronisti in carica sono Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Ivan Gonzales, Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli.

Uomini e donne: Teresa ha baciato Andrea

Continuano intanto le ricerche di Teresa Langella, altra protagonista di Uomini e donne [VIDEO], trasmissione dedicata al corteggiamento. In molti stanno cercando di farsi notare ma la giovane napoletana ha voluto lanciare una provocazione, probabilmente allo scopo di verificare chi è davvero geloso di lei, riservando un bel bacio ad Andrea Dal Corso. Chi non ha preso affatto bene l'iniziativa della bella Teresa è stato Antonio Moriconi, che ha fatto una scelta estrema: quella di abbandonare la trasmissione. Probabilmente quello che teneva di più a Teresa Langella era proprio lui. Altre novità di Uomini e donne riguardano Sonia Pattarino.

La ragazza ha deciso di abbandonare il programma dopo avere visto Ivan baciare Natalia.

Uomini e donne: Tina contro Gianni Sperti

Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere una lite tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. La donna ha preso di mira Sperti invitandolo, non si sa se parlando seriamente o scherzando, a levarsi il parrucchino aggiungendo questa frase sibillina: "Hai 65 anni e ne dichiari 36". Da parte sua Sperti, uno dei volti noti di Uomini e donne più apprezzati, ha preso queste offese con una certa signorilità, senza dare in escandescenze come altri avrebbero fatto, vista la brutta figura che stava facendo davanti al pubblico. Del resto la "Vamp" del programma Tina Cipollari non ha certo peli sulla lingua: la sua forza mediatica sta appunto in queste caratteristiche di grande spontaneità che la rendono credibile perché autentica nelle sue esternazioni.