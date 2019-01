Annuncio

Annuncio

Sembra non finire mai lo scontro social tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Ricordiamo che i due sono noti per aver partecipato, come coppia, a Temptation Island. I due, dopo la trasmissione, si sono lasciati e lei ha deciso di ricominciare a frequentare il suo ex fidanzato Luca Muccichini. Proprio quest’ultimo ha deciso di difendere la sua fidanzata dagli attacchi social.

Il fidanzato di Selvaggia Roma attacca Francesco Chiofalo

In questi giorni il nome di Francesco Chiofalo è sulla bocca di tutti.

L’ex fidanzato di Selvaggia Roma, infatti, qualche settimana fa ha dichiarato di avere un tumore al cervello e che avrebbe dovuto subire un intervento molto importante. L’intervento è avvenuto il 9 gennaio e, per fortuna, è andato tutto bene.

Advertisement

Francesco Chiofalo sta bene [VIDEO] e ha già postato sui social delle foto dove si mostra sorridente in ospedale. La sua ex Selvaggia Roma, in questi giorni, ha voluto commentare la notizia, lasciando tutti stupiti. Secondo la Roma, infatti, Chiofalo ha usato questo problema per far parlare di sé. Nello specifico Selvaggia ha sottolineato la differenza tra un tumore benigno, quello che ha colpito Francesco Chiofalo, e un tumore maligno. Dopo queste sue parole, Selvaggia è stata attaccata da tante persone, ma ci ha pensato il suo attuale fidanzato a difenderla. Luca Muccichini, in un video postato sui social, ha raccontato un lato inedito di ‘lenticchio. Secondo quanto riportano alcuni siti di gossip come gossip.it, pare che Chiofalo avrebbe addirittura maltrattato sua madre, avrebbe alzato le mani su di lei, per poi invece ritornare sui suoi passi adesso che gli serve per gli scatti "teneri" sui social.

Advertisement

I migliori video del giorno

Muccichini: 'Francesco l'ha picchiata'

Ma non solo. Il fidanzato di Selvaggia ha anche spiegato che il problema di Francesco non è grave come lui ha voluto far credere. Inoltre, secondo Muccichini, la sua fidanzata non deve necessariamente fare storie sull'argomento oppure andare in ospedale, visto che ora ha finalmente trovato un po’ di serenità. Il fidanzato di Selvaggia ha poi concluso spiegando che Francesco Chiofalo in passato le ha fatto molto male, alzando addirittura le mani su di lei. Proprio per questo, ha concluso il suo intervento dicendo: ‘Un giorno capirete come sono andate le cose’. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli in merito e per vedere quale sarà la reazione di Chiofalo [VIDEO] a queste parole.