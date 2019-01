Annuncio

La puntata di ieri di Domenica Live è stata una puntata davvero ricca di colpi di scena [VIDEO]. La padrona di casa Barbara D'Uro ha affrontato svariati argomenti, tra cui la delicatissima vicenda legata a Jessica Mazzoli e il suo ex, il cantante Morgan. L'ospite ha affrontato la spinosa situazione riguardante la sua vita da mamma sola, dal momento che il suo ex compagno non ne ha mai voltuo sapere niente, questa almeno è stata la sua versione dei fatti. Durante il suo racconto, però, la Mazzoli ha fatto una rivelazione inaspettata che ha mortificato notevolmente Barbara D'Urso: "Morgan considera questo programma degrado".

Jessica Mazzoli svela che Morgan non è mai stato un padre per sua figlia Lara

Jessica Mazzoli è stata invitata a Domenica Live per raccontare la sua vita da mamma e chiarire alcune cose in merito al rapporto con il suo ex, l'artista Morgan. Secondo quanto rivelato dalla ragazza in studio, il padre della bambina non si assume alcuna responsabilità in merito alla figlia.

In quanto padre è completamente assente: "Per Marco Castoldi, in arte Morgan, sua figlia Lara non esiste". La ragazza ha confessato che, in tutti questi anni, 6 per la precisione, il cantante abbia visto la figlia solo due volte.

Dinanzi tali rivelazioni, la padrona di casa è impallidita ed ha stentato a credere a simili affermazioni dato che nutre profonda stima nei confronti dell'artista, cosa che ha ribadito più di una volta durante la puntata.

Morgan considera le trasmissioni di Barbara D'Urso degrado, le parole di Jessica

Ad un certo punto, però, Jessica Mazzoli ha voluto fare una confessione inaspettata che ha mortificato [VIDEO] notevolmente Barbara D'Urso. La ragazza, infatti, ha rivelato che Morgan non sarebbe mai venuto all'interno delle sue trasmissioni poiché le considera degrado. Le parole sono state davvero molto dure e Barbara D'Urso, nonostante il sangue freddo che da sempre la contraddistingue, non ha potuto fare a meno di spendere qualche parola in merito.

La conduttrice ha, infatti risposto dicendo: "Nel mio degrado sono stata molto attaccata e presente per i miei figli".

Ad ogni modo, Barbara D'Urso, ponendo sempre l'accento sui termini adoperati dalla sua interlocutrice, ha ribadito di nutrire della stima per Morgan, nonostante aver appreso simili considerazioni. In seguito, però, ha voluto distogliere l'attenzione dalla vicenda ed ha voluto concludere l'intervista lasciando che l'ospite facesse un appello per la figlia Lara.