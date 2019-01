Annuncio

Annuncio

La puntata di "C'è Posta per te" che è andata in onda sabato, 26 gennaio, è stata davvero ricca di colpi di scena. Una tra le storie a generare maggiore sgomento è stata quella della signora Patrizia che, dopo anni, ha deciso di scrivere alle tre figlie: Rossana, Desiree e Salvatrice, nel tentativo di riconciliarsi con loro. Le tre ragazze sono apparse molto rigide nella loro decisione di non aprire la busta ma il peggio è accaduto dopo sui social. Rossana, infatti, ha espresso un commento decisamente poco carino nei confronti della padrona di casa [VIDEO] dicendo: "Maria fatti i ca**i tuoi".

Dopo l'uscita, decisamente fuori luogo, la donna in questione è stata costretta a chiudere l'account Facebook.

La storia della signora Patrizia a C'è Posta per te spiazza tutti

La storia della signora Patrizia a C'è Posta per te ha lasciato davvero tutti senza parole.

Advertisement

La donna, infatti, ha spiegato di come ha perso i contatti con le sue tre figlie. La donna ha raccontato di essere stata cacciata di casa dal marito poiché quest'ultimo l'accusava di averlo tradito con un uomo più giovane. La signora in questione ha sempre negato il presunto tradimento ed ha spiegato di aver accettato ben volentieri di lasciare quella casa poiché non tollerava più l'atteggiamento estremamente autoritario del marito. A distanza di anni, però, ha sentito la mancanza delle sue tre figlie, pertanto, ha deciso di rivolgersi a C'è Posta per te per cercare di riconciliarsi almeno con loro. Le tre donne hanno accettato l'invito di Maria De Filippi e si sono sedute dinanzi la busta.

Il loro atteggiamento, però, è stato ostile sin da subito. Una di loro ha, infatti, sbottato dicendo: "Sei un'attrice, papà ha sbagliato a fidarsi di te, cosa sei venuta a fare".

Advertisement

I migliori video del giorno

Le altre sorelle sono sembrate della stessa opinione. A nulla sono serviti i tentativi di Maria De Filippi di far ragionare le tre ragazze.

Rossana dopo l'accusa a Maria De Filippi chiude l'account Facebook

Dopo la fine della puntata, però, la questione ha trovato libero sfogo sui social. Rossana, una delle tre figlie di Patrizia, infatti, ha deciso di commentare l'accaduto pubblicando dei "meme" ironici sui social. La donna, però, non si è limitata solo a criticare la madre. Rossana, infatti, ha speso delle parole decisamente poco carine anche nei confronti della padrona di casa Maria De Filippi. In dialetto stretto catanese, la donna ha detto: "Ti voglio bene Maria, ma fatti i ca**ituoi". I termini adoperati sono stati leggermente più spinti. Ad ogni modo, il pubblico non ha affatto apprezzato il comportamento [VIDEO] della donna che, infatti, subito dopo l'uscita poco carina nei confronti della padrona di casa, è stata costretta a chiudere il suo account Facebook.