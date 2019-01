Annuncio

Ora o Mai più è il programma condotto da Amadeus e giunto ormai alla seconda stagione. Nello show dedicato alla musica viene data al possibilità ad alcuni cantanti finiti nel dimenticatoio di rimettersi in gioco. Nell'ultima puntata di sabato 26 gennaio, Ornella Vanoni e Donatella Rettore hanno criticato pesantemente Amedeo Minghi per il testo della canzone Vattene Amore.

Le due donne parte intengrante della giuria dopo una presunta lite avvenuta dietro le quinte durante la prima puntata, questa volta sembrano che si siano coalizzate.

Amedeo Minghi è stato il super ospite della scorsa puntata ed ha duettato in coppia con Annalisa Minetti. Al termine della canzone alcuni membri della giuria piuttosto che commentare la performance della cantante in gara, si sono soffermati sul 'Trottolino Amoroso' del cantautore.

La prima ad inveire contro la canzone è stata Donatella Rettore. La cancante di Splendido Splendente ha esordito così in modo piuttosto lapidario: "A me questa non è mai paciuta. La trovo una menata galattica." In seguito a rincarare la dose ci ha pensato Red Canzian. L'ex membro dei Pooh che di solito è molto carismatico e tranquillo ha definito la canzone piuttosto debole paragonandola con un altro successo di Amedeo Minghi. La terza ed ultima a sferrare l'attacco è stata proprio Ornella Vanoni. L'artista ha preso di mira il 'trottolino amoroso': "A me fa ridere. Che è sto trottolino? E' una canzone per bambini, quale donna vuole un trottolino amoroso".

Amedeo Minghi replica stizzito ai giudici

Amedeo Minghi dopo essere stato in silenzio durante la critica alla sua canzone, ha replicato in modo piuttosto polemico.

Il cantante ha fatto presente ai giudici di Ora o Mai più che Vattene Amore è una delle canzoni più richieste ai concerti. Infine nel suo attacco, rivolgendosi alla Vanoni ha dichiarato: "Falla tu una canzone che venda così tanto". A scendere in difesa di Minghi ci ha pensato Marcella Bella. La cantante e giudice ha invitato tutti a portare rispetto ad una canzone che ha fatto la storia.

Vattene Amore fa esplodere vecchi rancori

Il botta e risposta tra Amedeo Minghi e Ornella Vanoni sembra non essere poi così casuale. A quanto pare la Vanoni sembra aver servito la sua vendetta su un piatto d'argento. La storia della canzone di Vattene Amore narra che Minghi aveva scritto la canzone per donarla a Mina o alla Vanoni. In un secondo momento però, dopo aver sentito il brano intonato da Mietta, ha deciso di donarlo a lei.