I tronisti del trono classico di Uomini e donne pian piano si apprestano a fare la loro scelta finale. Infatti, Teresa Langella è stata la prima tronista ha ritenersi pronta per registrare la prima puntata serale della sua scelta. Stessa cosa vale per Lorenzo Riccardi, che nell'ultima registrazione di U&D avvenuta il 26 gennaio ha dichiarato alla padrona di casa Maria De Filippi di essere pronto a fare la sua scelta.

Discorso invece diverso per lo spagnolo Ivan e Luigi Mastroianni: quest'ultimi infatti sembrano ancora indecisi, soprattutto l'ex corteggiatore di Sara Affi Fella che dimostra sempre di più la sua indecisione sulle sue corteggiatrici.

Detto ciò, la nota autrice del programma di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, nelle ultime ore tramite le Instagram Stories ha parlato un po' delle puntate speciali di Uomini e Donne che verranno trasmesse in prima serata nel mese di febbraio.

Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli [VIDEO]a riguardo le parole dette dalla Mennoia.

Uomini e Donne: le parole di Raffaella Mennoia a riguardo le puntate serali

Come anticipato nel paragrafo sovrastante le scelte dei tronisti si avvicinano sempre di più. Proprio per questo motivo, l'autrice Raffaella Mennoia tramite il suo profilo ufficiale di Instagram ha rivelato delle piccole novità che riguardano le puntate in prima serata di Uomini e Donne. ''Stiamo preparando molte sorprese per il serale di U&D per la scelta: ci saranno degli ospiti però, va beh, non posso dirvi di più''. Chi saranno questi ospiti che parla la Mennoia? Per ora non ci resta che attendere nuove novità per scoprirlo, anche se alcuni nomi l'autrice del programma li ha svelati ma sono praticamente solo i classici opinionisti e volti già noti, come Tina, Gianni, Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

Le possibili date dei primi due appuntamenti serali di Uomini e Donne

Il sito di Gossip del ''VicolodelleNews'' ha riportato grazie alle indiscrezioni lanciate da ''BublinoBlog'' le possibili date delle prima due puntate serali di Uomini e Donne. Quindi secondo i rumors la prima puntata della scelta di Teresa Langella [VIDEO] dovrebbe andare in onda venerdì sera 15 febbraio, mentre invece la scelta di Lorenzo Riccardi la settimana dopo il 22 febbraio. Naturalmente vogliamo precisare che queste sono solamente delle date ufficiose, quindi per la certezza bisognerà aspettare notizie dai canali ufficiali del programma Mediaset.