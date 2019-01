Annuncio

Una nuova Isola dei famosi ha riaperto i battenti [VIDEO] la scorsa settimana e, nel frattempo, continuano a farsi sentire gli strascichi di quella precedente. A distanza di circa un anno, infatti, L'ex concorrente Francesco Monte ha denunciato Eva Henger per quanto dichiarato in merito alla questione "canna-gate". La rivelazione è stata fatta durante la puntata di ieri di Domenica Live da Barbara D'Urso, dove è stata ospitata l'attrice.

Barbara D'Urso comunica la notifica di querela di Francesco Monte contro Eva Henger

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice Barbara D'Urso ha fatto un'importantissima comunicazione a tutti i suoi telespettatori.

La presentatrice ha esordito dicendo di essere venuta in possesso di una busta clamorosa della quale si sarebbe parlato moltissimo. Solo nella parte conclusiva della trasmissione, però, ha voluto aprirla ed ha svelato il contenuto.

Tale busta, infatti, conteneva una notifica di querela da parte del signor Francesco Monte ai danni della signora Eva Henger. Quest'ultima è stata ospitata nel salotto di Barbara D'Urso dove ha potuto chiarire la sua posizione in merito.

Per chi non ricordasse, durante la precedente Isola dei Famosi, Eva Henger accusò Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana lì in Honduras. Il ragazzo, con lo scopo di tutelare la sua persona [VIDEO], decise di lasciare immediatamente il reality e di chiarire la vicenda nelle sedi opportune. All'epoca l'ex tronista di Uomini e Donne minacciò più volte di denunciare la Henger, tale denuncia, però, non arrivava mai, al punto che tutti hanno iniziato a sospettare che il ragazzo avesse qualcosa da nascondere. Ebbene, a distanza di circa un anno c'è stata una svolta nel caso "canna-gate".

Eva Henger lascia intendere che sia coinvolta anche Barbara D'Urso nella vicenda

Francesco Monte, infatti, ha deciso di denunciare la Henger. La donna, ospite dalla D'Urso, ha rivelato che sarà interrogata nel corso della settimana e "si farà grosse risate". L'ex attrice di film per adulti, infatti, ha ribadito di non avere assolutamente nulla da temere ed ha rivelato anche qualcosa in più che ha lasciato senza parole.

La donna, infatti, ha lasciato intendere che in tutta questa situazione potrebbe essere coinvolta anche Barbara D'Urso. La padrona di casa, con lo sguardo incredulo, ha risposto: "Ci sono di mezzo anche io? Non temo nulla". Staremo a vedere.