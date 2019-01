Annuncio

Barbara D'Urso è una tra le conduttrici più amate e criticate di sempre. La padrona di casa di Domenica Live e Pomeriggio 5 ha parlato in un'intervista e ha smentito drasticamente tutti i pettegolezzi sul suo conto, specie in merito alle rivalità con i colleghi: 'Ho buoni rapporti con tutti'.

Barbara D'Urso e i rapporti con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

La Dottoressa Giò ha rilasciato un'intervista al settimanale 'TV Sorrisi e Canzoni' in cui ha rivelato alcune cose in merito ai rapporti con i suoi colleghi. In primo luogo ha parlato di Maria De Filippi e, nel caso specifico, ha rivelato di essere in ottimi rapporti con la sua 'rivale' in casa Mediaset. [VIDEO] La donna ha anche smentito tutte le voci circa delle incomprensioni con Maurizio Costanzo: 'Quando ci sentiamo mi chiama la Dottoressa Giò'.

La D'Urso, secondo le sue dichiarazioni, sentirebbe spesso i due coniugi e farebbe, insieme a loro, tante risate.

In seguito ha commentato tutti i rumors in merito all'ostilità con Paolo Bonolis.

Troppe volte, infatti, Barbara D'Urso ha dimenticato di lanciare il programma 'Avanti un altro' e questo aveva fatto insinuare il dubbio di un possibile conflitto con il collega. Anche in merito a questo, però, la conduttrice ha voluto smentire categoricamente ogni voce, ribadendo di essere in ottimi rapporti anche con lui e con Silvia Toffanin.

Le rivalità con Mara Venier

Alla luce di quanto emerso, tuttavia, sorgono dei dubbi [VIDEO]. Barbara D'Urso avrà raccontato la verità? D'altro canto, anche quando iniziarono a diffondersi i pettegolezzi circa l'ostilità con Mara Venier, la D'Urso aveva sempre negato, attribuendo ai giornali e alle riviste di Gossip il ruolo di seminatori di zizzania. In merito a questa situazione specifica, però, sembrava esserci un fondo di verità dal momento che le due sembrano essere davvero in pessimi rapporti, dopo che la Venier è tornata alla conduzione del programma rivale di Domenica Live, ovvero Domenica In.

Ad ogni modo, la vita di Barbarella è sempre piena di impegni e, in realtà, non dovrebbe avere molto tempo da dedicare a questi pettegolezzi. Il suo 2019 si prospetta fervido di avvenimenti importanti: sarà conduttrice di un nuovo programma, protagonista della fiction 'La Dottoressa Giò', condurrà Domenica Live, in versione ridotta, e Pomeriggio 5 e, infine, condurrà anche la futura edizione del Grande Fratello. Insomma il lavoro non le manca sicuramente!