Ieri, mercoledì 9 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Durante la trasmissione, però, l'opinionista Tina Cipollari si è resa protagonista di una scena molto imbarazzante. In occasione di un confronto tra il cavaliere Michele e la dama Luisa, è emerso che l'uomo ha ancora il desiderio di divenire padre, per cui, dopo che Barbara De Santis si è quasi proposta per lui, la Cipollari ha esordito chiedendole se potesse procreare. Dinanzi tale invadente domanda, la conduttrice è impallidita e, con tono severo, ha detto: 'Ma ti sembrano domande da fare?'.

La richiesta del cavaliere Michele del trono over

Soprattutto le puntate del trono over, si tingono dei colori del trash grazie alle uscite dell'esuberante opinionista Tina Cipollari. L'ex di Kikò Nalli, infatti, ieri si è resa protagonista di un siparietto alquanto imbarazzante [VIDEO].

Al centro dello studio si trovavano Michele e Luisa. I due protagonisti si stavano confrontando in merito alla loro neonata conoscenza, quando sono emerse delle particolari richieste del cavaliere. L'uomo, infatti, ha dichiarato di avere 53 anni e di non aver mai avuto la gioia di diventare padre. Per questo motivo è alla ricerca di una persona che sia in grado di regalargli la gioia più grande, ovvero quella di diventare genitore. Questo, naturalmente, sta a significare che il target d'età prediletto dal cavaliere è sicuramente molto più basso rispetto a quello di Gemma, ad esempio.

Tina Cipollari e l'imbarazzante domanda a Barbara De Santis

Dopo aver spiegato la sua posizione ed aver ricevuto il consenso da parte del pubblico, l'esponente del parterre femminile Barbara De Santis ha preso la parola e ha detto di aver ricevuto una pubblicità molto positiva dall'uomo che, pertanto, vorrebbe proporsi.

La donna non ha fatto in tempo a finire la frase che, subito, è intervenuta Tina Cipollari, che le ha chiesto se potesse avere dei figli. L'espressione esatta adoperata dall'opinionista è stata chiaramente censurata con un 'beep'. Successivamente ha preso la parola la padrona di casa che ha provveduto a bloccare la vamp, rimproverandola: 'Tina, ma ti sembrano domande da fare?'. Inutile dire che in studio c'è stato un certo imbarazzo [VIDEO], ma non sono mancate, come sempre, le risate divertite dei presenti. Non ci resta che attendere la puntata di oggi per assistere a nuove possibili gaffe da parte di Tina.