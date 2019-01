Advertisement

La famosa opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari è finita nuovamente nel mirino del gossip [VIDEO]a causa dei suoi atteggiamenti un po' troppo irruenti. Negli utlimi tempi, i suoi attacchi a Gemma Galgani si stanno facendo davvero troppo forti e questo sta spingendo il pubblico da casa ad essere stanco dei soliti teatrini. Molte persone sono, addirittura, arrivate ad accusare la Vamp di bullismo nel programma contro la dama bianca. In merito a questo argomento è intervenuto Alessandro Cecchi Paone il quale ha difeso l'opinionista ed ha detto che secondo lui non dovrebbe essere cacciata dal programma, contrariamente a quanto si augurano molte persone sul web.

Le accuse di bullismo contro Tina, durante le puntate del trono over di Uomini e Donne

Una tra le figure di spicco a Uomini e Donne è, sicuramente, Tina Cipollari. L'esuberante opinionista, infatti, non passa sicuramente inosservata [VIDEO]durante le varie puntate, specie del trono over.

Il suo astio nei confronti di Gemma Galgani è, ormai, noto a tutti e la vamp non perde occasione per palesarlo durante ogni puntata che va in onda. Gli episodi di cui si è resa protagonista di recente, però, hanno fatto scatenare l'opinione pubblica che ha iniziato ad accusare l'ex di Kikò Nalli di bullismo. Secondo molti, infatti, le torte in faccia, le bottigliette d'acqua versate addosso, gli spintoni e le forti accuse verbali, sono davvero fatti troppo gravi e contribuiscono ad incrementare le accuse contro l'opinionista.

In merito a tutto questo, è intervenuto Alessandro Cecchi Paone il quale ha voluto spezzare una lancia a favore della Cipollari.

Cecchi Paone interviene per difendere Tina Cipollari

Nel caso specifico, l'ex concorrente del GF VIP, ha detto che le liti accadono in tutte le trsmissioni, anche in quelle più serie, basti pensare a ciò che accade nei programmi dedicati alla politica o ai modi di fare di Mara Maionchi e Vittorio Sgarbi.

Secondo lui è indecoroso prendersela solo con Tina poiché si insultano e dicono parolacce i giornalisti, i politici e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

In risposta a tutte quelle persone che vorrebbero la Vamp fuori dal programma, Alessandro Cecchi Paone ha risposto che sarebbe davvero inopportuno se la Cipollari fosse cacciata via: "con l'aria che tira, se la Cipollari si ritirasse, al suo posto arriverebbe qualcun altro, probabilmente più aggressivo e sboccato".