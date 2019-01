Annuncio

Beatrice Valli è un'ex corteggiatrice di Uomini e donne. La donna al termine del programma è uscita con Marco Fantini e dal quel momento sembrano sempre più inseparabili, nonostante abbiano passato un breve momento di crisi. La ragazza emiliana è finita di nuovo nel mirino degli haters dopo aver postato alcune foto dell'esclusivo party in onore dei suoi 24 anni.

Beatrice per festeggiare al meglio il suo ventiquattresimo compleanno ha deciso di regalarsi un party da favola con il suo fidanzato, la famiglia e tutta la sua numerosa comitiva d'amici.

Tanti i video, le foto e le Instagram Stories postate sul profilo della compagna di Fantini. La festa dalle foto pubblicate sembra essere stata davvero fantastica, ma non è stato esente da critiche.

In particolare sotto ad una foto una follower della ragazza ha criticato i festeggiamenti.

La ragazza ha insinuato che un party così ''lussuoso'' era frutto di qualche sponsor. A quelle parole così cattive e polemiche, Beatrice Valli ha deciso di replicare in maniera anche piuttosto stizzita: "Nessuno ci regala nulla". Attraverso un lungo messaggio, la Valli ha dichiarato che quando c'è dietro il lavoro di tante persone è sempre giusto pagarle, sottolineando come la cosa fosse piuttosto normale. Inoltre, Beatrice si è rivolta contro tutti gli haters che spesso la prendono di mira: "Ma pensate di essere intelligenti a parlare così? Soprattutto perché parlate senza sapere?". In seguito al commento del leone da tastiera sotto il post dell'ex corteggiatrice si è aperto un vero e proprio dibattito [VIDEO] tra chi si schierava con Valli e chi ipotizzava la tesi degli sponsor.

Insulti alla figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli spesso finisce nel mirino degli haters, a volte però non è solo lei. In più di una occasione è stata insultata pesantemente anche la figlia [VIDEO]avuta da Marco Fantini. Infatti durante le passate festività natalizie la piccola Bianca è stata paragonata ad un mostro. Anche in questo caso, la replica di Beatrice Valli è stata molto dura.

Ludovica Valli presente alla festa della sorella

Alcune voci di rumors ultimamente vociferavano che tra Beatrice Valli e la sorella Ludovica ci fosse della maretta. L'altro ieri durante i festeggiamenti del 24esimo compleanno di Beatrice, alla festa era presente anche la bella Ludovica, anche lei ex volto noto di Uomini e Donne. La presenza di Ludovica è servita ad allontanare almeno per un po' le voci in merito a dei presunti dissapori tra le sorelle.