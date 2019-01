Annuncio

Una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over ci attende anche oggi 29 gennaio a partire dalle 14,40 su canale 5 e dove vedremo la conclusione del confronto tra Noel e Armando, dopo le accuse del cavaliere di settimana scorsa. Accuse a cui la dama ha replicato già nella puntata di ieri 'sbugiardando' Armando ed il cui epilogo verrà trasmesso nella puntata odierna. Stando alle anticipazioni, assisteremo anche ad una proposta di matrimonio che stempererà la tensione nello studio di Maria De Filippi. [VIDEO]

Uomini e donne, la verità di Noel che sbugiarda Armando

Stando alle anticipazioni fornite da Witty tv, nella puntata odierna del trono over assisteremo al finale del confronto tra Armando e Noel, dopo le clamorose rivelazioni del cavaliere della settimana scorsa.

Come ormai ben sappiamo, Armando nella puntata di giovedì scorso ha svelato la presunta 'tresca' tra lui e Noel [VIDEO], i quali avrebbero mentito alla redazione nascondendo la loro frequentazione al di fuori degli studi televisivi.

Il tutto, a dire del cavaliere, tenuto segreto per volontà della stessa Noel, la quale è intervenuta nella puntata di ieri, replicando alle accuse e dichiarando che quanto rivelato da Armando è falso. La puntata odierna quindi, vedrà di nuovo al centro dello studio di Maria De Filippi i protagonisti di questa intricata vicenda, che ha ancora molto lati oscuri. Chi ha mentito tra i due?

U&D, anticipazioni puntata di oggi: proposta di matrimonio di Biagio a Cristina

La vicenda di Noel e Armando sta tenendo banco in queste ultime puntate del trono over di Uomini e donne ed ha acceso gli animi nello studio del dating-show di Maria De Filippi. Oltre a ciò, stando agli spoiler sulla puntata in onda oggi pomeriggio, finalmente una buona notizia che calmerà gli animi e riguarderà il lieto fine tra Cristina e Biagio, con il cavaliere che farà la proposta di matrimonio alla dama proprio al centro dello studio di Maria De Filippi.

Non resta dunque che sintonizzarsi su canale 5 oggi a a partire dalle 14,40 per scoprire cosa avrà risposto Cristina. Altra storia quella di Riccardo Guarnieri che ha visto ritornare nel programma, nella puntata di ieri, anche l'èx fidanzata Ida Platano. Il cavaliere tarantino si troverà a discutere con stefano per la sua frequentazione con Pamela.

Questo e molto altro nella puntata in onda oggi pomeriggio dedicata al trono over, dove dame e cavalieri sono alla ricerca dell'amore nel dating-show di Maria De Filippi.