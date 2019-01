Annuncio

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono diventati popolari al grande pubblico per aver intrapreso la loro storia dopo essere usciti dal dating di Uomini e donne. Ad oggi però i due giovani sono sempre più distanti ed un gesto fatto nelle ultime ore da parte dell'ex tronista ha deluso i suoi fan.

Giordano e Nilufar dopo essere usciti dal programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi sembravano davvero ad un passo dalla convivenza. A causa di alcuni litigi sempre più frequenti però i due giovani hanno deciso di prendersi un momento di pausa.

La stessa ex tronista attraverso i social circa un mese fa per non far trapelare delle voci infondate aveva confessato di aver litigato con il suo fidanzato, ma di formare ancora una coppia [VIDEO].

In seguito, pochi giorni fa la partenopea è tornata di nuovo sui social Questa volta attraverso un Instagram Stories di comune accordo con il maestro di sci, ha confermato di vivere ancora un momento no. Inoltre, la Addati avrebbe chiesto del tempo e un po' di silenzio intorno alla vicenda.

Questa volta Nilufar Addati ha fatto un gesto nei confronti dei suoi fan che li ha totalmente delusi. La Addati su Instagram ha smesso di seguire la pagina giordano_nilufar dedicata alla storia della coppia. L'indiscrezione è stata lanciata e confermata direttamente da chi gestisce la pagina social: "Si è vero, purtroppo Nilu non ci segue più. Che tristezza". Un gesto che anziché fermare le voci di Gossip in merito ad un'imminente addio tra i due ragazzi, non fa altro che confermare il tutto. All'indirizzo di Nilufar e Giordano in queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi per chiedere delle spiegazioni, ma da parte dei due diretti interessati non è arrivata nessuna parola in merito.

Giordano Mazzocchi: sul profilo Instagram del ragazzo nessuna traccia della sua fidanzata

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati al momento risultano ancora una coppia, nonostante i due stiano vivendo un momento davvero complicato.Da quanto si può visualizzare sul profilo Instagram del maestro di sci della sua ragazza non c'è nessuna traccia. L'ex corteggiatore continua a postare constantemente delle foto ma riguardano solamente la sua professione. L'ultima foto di coppia risale al 31 dicembre. Sul profilo dell'ex tronista invece l'ex corteggiatrice non ha più messo nessun like alle foto [VIDEO] della Addati. A questo punto non resta che attendere solamente l'annuncio dell'addio tra i due ex protagonisti di Temptation Island.