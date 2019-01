Annuncio

Annuncio

Una Storia su Instagram che ha pubblicato diletta leotta su Instagram poche ore fa, ha scatenato il Gossip. Durante la trasmissione radiofonica che conduce, la bionda giornalista ha ripreso per caso il collega Daniele Battaglia mentre simulava gesti sessuali dietro alle due donne. Approfittando della presenza di Belen Rodriguez in studio per questa settimana [VIDEO], il figlio di uno dei Pooh ha inscenato un siparietto che sta facendo molto discutere: con i pantaloni abbassati e facendo movimenti piuttosto equivoci, il ragazzo ha diviso le opinioni del popolo del web.

Belen e Diletta Leotta fanno perdere la testa a Daniele Battaglia

Un video che Diletta Leotta ha caricato su Instagram nella tarda mattinata del 24 gennaio, sta facendo molto discutere gli utenti del web.

Advertisement

Nel corso del programma radiofonico che conduce in coppia con Daniele Battaglia, la giornalista ha deciso di riprendere il collega e gli ospiti presenti in studio e postare tutto sui social network.

Il personaggio famoso che sta partecipando allo show di 105 questa settimana, è Belen Rodriguez. Forse per questo motivo, il figlio di Dodi dei Pooh ha scelto di mostrare tutta la sua felicità in un modo abbastanza esplicito, forse pure troppo.

Nel filmato che sta facendo il giro della rete, si vede la Leotta inquadrare prima l'argentina accanto a lei e poi Battaglia che, dietro di loro, simulava gesti sessuali con tanto di pantaloni abbassati.

"Visto che questa settimana c'è con con noi Belen in radio...." dice Diletta prima di essere interrotta dalle urla di stupore della showgirl, che è stata la prima ad accorgersi che Daniele si era calato i jeans e stava dando spettacolo alle loro spalle.

Advertisement

I migliori video del giorno

"Non ci credo" le parole della 34enne nel video pubblicato dalla Leotta che è diventato virale nelle ultime ore, un video che ha diviso l'opinione pubblica. Da una parte c'è chi ha immediatamente condannato la scelta del ragazzo di mostrarsi seminudo davanti a due donne, dall'altra chi ha riso del siparietto che il cast di radio 105 ha messo su e di cui tutti stanno parlando.

Belen e Diletta conquistano il web: boom di 'like' per le loro foto insieme

Il debutto di Belen Rodriguez in un programma radiofonico, ha raccolto pareri positivi da parte di molti: è bello, infatti, che la soubrette si cimenti in qualcosa di nuovo, soprattutto quando i suoi progetti in tv sono in una fase di stallo. [VIDEO]

A conquistare il pubblico in questi giorni, però, è stata l'accoppiata che 105 ha creato: l'argentina e la conduttrice Diletta Leotta; le due, infatti, sono considerate tre le più belle donne del mondo dello spettacolo, e vederle insieme, non può che far piacere al popolo maschile.

Le foto "di coppia" che l'ex moglie di Stefano De Martino e la bionda giornalista stanno pubblicando su Instagram di recente, hanno ricevuto tantissimi "mi piace", segno che questo duo è molto apprezzato per simpatia, ma soprattutto per l'indiscutibile bellezza.