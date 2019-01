Annuncio

Nuova sfida professionale in vista per Belen Rodriguez? Stando alle indiscrezioni che ha riportato 'Tvblog' poche ore fa, sembra proprio che la soubrette sia in procinto di "traslocare" in Rai [VIDEO]: pare che l'argentina sarà uno dei membri della giuria di un programma condotto da Antonella Clerici. La bella 34enne, dunque, dovrebbe lasciare Mediaset (non si sa se temporaneamente o definitivamente) per partecipare a Sanremo Young, lo show in onda da metà febbraio che torna con la sua seconda edizione.

Belen lascia Mediaset? L'indiscrezione di Tvblog

Che Belen Rodriguez fosse vicina al trasferimento in Rai, l'aveva anticipato il settimanale Spy un po' di tempo fa: secondo la rivista, infatti, la showgirl sarebbe alla ricerca di nuovi stimoli professionali e, pur di lavorare di più in televisione, sarebbe disposta anche a lasciare Mediaset.

Ad assecondare questa notizia, è stato il sito di Tvblog qualche ora fa, sul quale si legge che la chiacchierata showgirl sarebbe stata scelta per entrare a far parte del cast fisso di una trasmissione di successo di Rai Uno: Sanremo Young.

Stando a quello che si dice sul web, dunque, l'argentina dovrebbe partecipare a tutte e cinque le puntate dello show condotto per il secondo anno consecutivo da Antonella Clerici, cioè quello dedicato alla scoperta di nuovi giovani talenti dai 10 ai 16 anni circa.

Sempre basandoci sull'indiscrezione che sta impazzando in rete, possiamo anticiparvi che gli altri giurati del format che andrà in onda a partire da venerdì 15 febbraio (subito dopo la fine del Festival), dovrebbero essere: Noemi, Rita Pavone, Amanda Lear, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Angelo Baiguini, Gigi D'Alessio, Giovanni Vernia, Enrico Ruggeri e Baby K.

Belen e Stefano De Martino 'voltano le spalle' a Maria De Filippi

Se la notizia sull'arrivo di Belen Rodriguez in Rai al momento è solo un'indiscrezione, quella che riguarda il suo ex marito ha trovato conferma qualche giorno fa nella viva voce del direttore Carlo Freccero. Intervistato da un settimanale, l'uomo ha fatto sapere che sarà Stefano De Martino il nuovo conduttore di Made in Sud [VIDEO], lo show comico che tornerà in onda a partire dal 25 febbraio.

Anche il napoletano, dunque, ha deciso di "voltare le spalle" a Mediaset e a Maria De Filippi dopo tanti anni di sodalizio: messa da parte l'esperienza da inviato dell'Isola dei Famosi, il 29enne ha scelto di intraprendere una nuova avventura professionale che possa metterlo alla prova come presentatore unico di un programma in diretta.

Come se la caveranno i due ex coniugi nelle trasmissioni della concorrenza?