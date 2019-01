Annuncio

L’attesa è ormai finita. Stasera, giovedì 24 gennaio, in prima serata su canale 5 prende il via la quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi. Anche quest’anno, il Reality Show sarà capitanato da Alessia Marcuzzi che avrà al suo fianco due opinioniste d’eccezione: Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Sarà una sfida alquanto complicata per la conduttrice romana e la sua squadra per due motivi. Il primo è perché sull'adventure game incombe ancora la vicenda del ‘canne-gate’ di Francesco Monte che ha ‘marchiato’ la tredicesima edizione.

Il secondo motivo riguarda una sfida a colpi di ascolti televisivi tra la Mediaset e la Rai. Infatti, ogni giovedì sera, L’Isola dei famosi 14 dovrà sfidarsi con la quinta stagione [VIDEO] di Che Dio Ci Aiuti.

Chi vincerà lo scontro del giovedì sera?

L’attore Gianmarco Saurino commenta la sfida tra l’Isola dei Famosi 2019 e Che Dio Ci Aiuti 5

Di questa sfida tra la quattordicesima edizione [VIDEO] dell’Isola dei Famosi e la quinta stagione della serie televisiva Che Dio Ci Aiuti, il portale ufficiale di ‘Fanpage.it’ ne ha discusso con Gianmarco Saurino, l’attore foggiano che nella fiction di Rai Uno interpreta l’avvocato Nicodemo Santopaolo. ‘Fanno ancora L’Isola dei Famosi? Non ci posso credere’ il giovane attore è rimasto stupito nel sapere che l'adventure game condotto da Alessia Marcuzzi, viene ancora trasmesso nel piccolo schermo, dopo tutti questi anni. Nonostante tutto il giovane Saurino si augura che gli appassionati della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci non smettano di seguire le avventure di suor Angela, Azzurra Leonardi e Nicodemo Santopaolo ‘perché c’è ancora tanto da scoprire, tanto da vivere’.

Gianmarco Saurino contro i reality show: ‘Ho studiato per fare un mestiere’

Intervistato dal portale ‘Fanpage.it’, il ventiseienne pugliese ha dichiarato di non digerire i reality show e che non parteciperebbe mai a uno di queste trasmissioni. L’attore ha affermato che preferirebbe fare un altro mestiere piuttosto che partecipare come naufrago all'Isola dei famosi o varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello. Gianmarco Saurino non si definisce un personaggio dello spettacolo, ma un attore che ha un solo compito da svolgere: recitare. Ha confessato di aver problemi con la sua faccia poiché ha un bisogno costante di coprirla con una maschera ‘Ho studiato per fare un mestiere, non per fare un reality’.