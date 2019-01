Annuncio

Durante una recente puntata di 'CR4- La Repubblica delle Donne', alfonso signorini ha raccontato una cosa che potrebbe aver fatto arrabbiare tanto una sua cara amica. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, che, a detta del direttore, si è rifatta il lato b con delle punturine qualche anno fa; secondo l'opinionista, però, l'argentina avrebbe esagerato a tal punto da avere un 'panettone' al posto del sedere. Nonostante l'uomo abbia sostenuto che la conduttrice Mediaset ha sempre confessato i ritocchi estetici che ha fatto nel tempo, non risulta che quella sul lato b di cui lui ha parlato l'altra sera, rientri nella lista delle 'ammissioni' della 34enne.

Signorini svela un 'altarino' di Belen da Piero Chiambretti

Chissà come reagirà Belen Rodriguez quando sarà messa al corrente [VIDEO]delle parole che ha usato Alfonso Signorini in tv sul suo conto.

Durante la puntata dello show di Piero Chiambretti, in onda ieri, infatti, l'opinionista ha raccontato un particolare della vita della soubrette che la stessa non aveva mai confermato, anzi.

Mentre in studio si parlava di chirurgia e dei vip che ne fanno uso, il direttore di 'Chi' ha svelato: 'Belen aveva esagerato con le iniezioni e il suo lato b era aumentato troppo. Già era alto di suo, ma era diventato qualcosa di spropositato. Sembrava avesse un panettone'.

L'uomo, dunque, ha precisato che le punturine che avrebbe fatto l'argentina per ingrandire il suo sedere, risalgono a qualche anno fa , anche perché ora il tutto si sarebbe stabilizzato.

Una cosa che ha detto Signorini che sembra non combaciare con la versione che ha sempre dato la Rodriguez su questa storia, e che la diretta interessata non avrebbe mai negato di aver fatto degli interventi per migliorarsi.

Questo, infatti, è vero in parte perché la conduttrice Mediaset ha sì confessato nelle interviste di essersi rifatta il seno da giovane e poche altre cose, ma non ha mai confermato che il suo perfetto lato b è stato ritoccato.

A chi le chiedeva spiegazioni sul presunto aiuto di un medico per avere un sedere da far invidia, infatti, la 34enne ha sempre risposto: 'Io mi curo molto e sono pro chirurgia, ma senza esagerare. Non ho subito nessuna operazione al lato b, basta sfondarsi di palestra e i risultati si ottengono'.

Belen Rodriguez ancora protagonista del gossip

Oltre alle dichiarazioni che ha fatto Alfonso Signorini sul suo lato b, Belen Rodriguez in queste ore deve fare i conti con un bel po' di Gossip che la riguardano; il suo ex Fabrizio Corona, per esempio, ha fatto sapere di essere ancora innamorato di lei e ha raccontato di quando una sera, ubriaco, ha provato a baciarla a tutti i costi.

L'ex re dei paparazzi, però, non sarebbe l'unico al quale l'argentina è rimasta nel cuore: i bene informati, infatti, sostengono che anche Stefano De Martino non avrebbe mai realmente dimenticato la madre di suo figlio e la foto che ha pubblicato su Instagram poche ore fa [VIDEO] potrebbe confermarlo.

Se i suoi ex si dice siano ancora pazzi di lei, anche altre due 'new entry' potrebbero aver perso la testa per la 34enne: stiamo parlando di Ezequiel Lavezzi e un ragazzo di nome Lucas, con i quali si vocifera che la Rodriguez abbia condiviso il soggiorno in Argentina ad inizio anno.