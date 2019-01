Annuncio

Le recenti puntate della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' [VIDEO] hanno posto al centro delle attenzioni la vicenda riguardante Michele, finito in uno scandalo dopo un video postato dagli studenti sul suo conto. L'uomo ha provato a raccontare durante la trasmissione radiofonica, il rapporto odierno tra il professore e gli alunni ma ha dovuto fare i conti con il direttore al punto che ha messo a repentaglio il proprio posto di lavoro. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 1 febbraio, svelano che il Saviani si trova costretto a sottostare alle direttive di Scheggia se non vuole rischiare di perdere il posto di lavoro, ma riceve un nuovo video che potrebbe risolvere la questione e mostrare la realtà dei fatti.

Il padre di Rossella si è dispiaciuto per non aver sentito la vicinanza di Scheggia, il quale ha invitato in diverse occasioni l'uomo ad assumere un atteggiamento poco coinvolto in merito alla questione.

L'ultima settimana del mese di gennaio riserva nuovi colpi di scena intorno alla figura del personaggio interpretato dall'attore Alberto Rossi.

Michele non segue le direttive di Scheggia

Elena vive un momento di confusione e inizia ad avere delle incomprensioni con il compagno impegnato nell'incontro con una persona misteriosa. La figlia di Marina scopre il motivo del suo malore, ma deve fare i conti con la solitudine perché non sa se sia la scelta giusta informare il compagno. Quest'ultimo, però, riceve la visita di una donna legata al suo passato mentre Elena si accorge dell'atteggiamento sfuggente del padre di Vera. La Giordano si sente pronta a raccontare la verità al Viscardi ma è fermata dall'arrivo di Simona (ex moglie di Valerio), mentre Michele dopo essere venuto a sapere del gesto di ribellione di un amico di Mimmo, decide di andare avanti per la sua strada.

Franco ha paura che Prisco possa ottenere i domiciliari

Alex continua a spiare Anita per conto di Vittorio ma viene scoperta dalla ragazza. Valerio, dal canto sui si appresta a instaurare un rapporto pacifico con l'ex consorte, ritornata a Napoli per stare vicino a Vera. Angela, invece, riceve un messaggio che la proietta nel passato: si tratta della vicenda riguardante una persona malavitosa come Gaetano Prisco. Ferri continua a combattere con i propri dubbi [VIDEO] in quanto non sa se sia la scelta migliore andare a trovare Vera in carcere. Infine Franco trema all'idea che Prisco, la stessa persona che l'ha costretto a chiudere la palestra, possa ottenere gli arresti domiciliari.