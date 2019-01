Annuncio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a distanza di qualche anno dal divorzio, sono ancora una delle coppie più chiacchierate nel mondo del Gossip. Le voci dei rumors continuano ancora ad ipotizzare un ritorno di fiamma con il ballerino partenopeo, nonostante alla showgirl siano stati attribuiti numerosi flirt nell'ultimo periodo.

Per la gioia dei tantissimi fan che non si sono mai arresi ad un eventuale ritorno di fiamma, Belen e Stefano sono stati pizzicati nuovamente insieme.

La coppia De Martino-Rodriguez è stata beccata a Milano, dove in questi giorni vengono svolti numerosi eventi e sfilate per la settimana della moda. I due ex coniugi in una delle tante foto scattate dai paparazzi e dai stessi diretti interessati sono apparsi piuttosto complici.

Dopo la separazione piuttosto travagliata da parte dei due, sembra essere tornato l'equilibrio di una volta. Tuttavia nonostante le numerose voci sulla ex coppia, tra i due sembra non essersi più accesa la fiamma dell'amore. Al contrario di quanto si mormora, la pace trovata tra il ballerino professionista di Amici e la conduttrice argentina è solo ed esclusivamente per il bene del figlio Santiago.

Belen cancella il tatoo fatto con De Martino

Le voci dei rumors in merito ad un eventuale ritorno di fiamma tra la più grande di casa Rodriguez ed il suo ex marito si fanno sempre più insistenti. Nonostante vi siano alcuni indizi, Belen però ha voluto cancellare qualsiasi cosa che la legasse a Stefano De Martino. In molti scatti postati ultimamente su Instagram, sul braccio della sorella di Cecilia e Jeremias non compare più [VIDEO] il tatuaggio fatto con il ballerino.

Anche lo scorso sabato molti telespettatori di C'è posta per te hanno notato l'assenza del tatoo. Chissà se Belen Rodriguez dopo aver rimosso sulla pelle uno dei simboli dell'amore che c'è stato con De Martino, lo abbia rimosso anche dal suo cuore.

La Rodriguez bacia un uomo: il video è virale

Belen Rodriguez in queste ore sta letteralmente facendo impazzire il popolo del web. Durante l'ennesima Instagram Stories la showgirl è stata immortalata mentre bacia un uomo. In poche ore sui social [VIDEO] il video è diventato virale per capire chi fosse la nuova fiamma della più grande di casa Rodriguez. In realtà non si tratta di nessun flirt, perché l'uomo in questione è Marcelo Burlon. Il presunto 'uomo mistero' è uno stilista e conosce Belen da diversi anni. Dunque, tutte le persone che speravano di vedere la Rodriguez di nuovo fidanzata dovranno attendere ancora.