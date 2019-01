Annuncio

Il prossimo giovedì 24 gennaio andrà in onda su Canale 5 una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante siano stati svelati numerosi indizi sul cast, è ancora giallo sull’eventuale partecipazione al reality da parte di Jeremias Rodriguez.

Il fratellino di Belen e Cecilia era in procinto di partire per l’Honduras. Durante le feste di Natale però, l’ex gieffino ha avuto un infortunio alla mano. Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso sabato nel salotto di Silvia Toffanin, il più piccolo di casa Rodriguez ha lasciato intendere di voler partire a tutti i costi.

Il ragazzo ha confessato di avere tanta voglia di fare questa nuova avventura, tanto da auto-candidarsi come un possibile finalista e addirittura vincitore. Tuttavia l’ok per la partenza deve arrivare prima dai medici e poi dalla produzione del reality-show.

Secondo quanto riportato dal settimanale Spy il possibile sostituto di Jeremias Rodriguez potrebbe essere [VIDEO]un volto noto di Mediaset, Luca Dorigo. Il personal trainer veneto ha partecipato ben 3 volte a Uomini e Donne ed un suo coinvolgimento come naufrago si ipotizza da tempo. A questo punto non resta che attendere la data d’inizio dell’Isola dei Famosi per vedere chi la spunterà tra Jeremias Rodriguez o Luca Dorigo.

Isola dei Famosi: Marina La Rosa e Filippo Nardi in Honduras

Jeremias Rodriguez a Verissimo ha espresso la volontà di partire come naufrago per l’Honduras. “Per evitare di far male ad una bambina, mi sono rotto il quinto metatarso. Ho chiesto io di andare lì, perché è il reality adatto a me. Voglio partire, ma non dipende da me”. Dopo le parole pronunciate da Jeremias, l’unico annuncio fatto da Alessia Marcuzzi [VIDEO] è stato il nome di Marina La Rosa che sarà una concorrente ufficiale del reality.

Sull’isola honduregna, al posto di Stefano De Martino, arriverà l'ex naufrago Filippo Nardi. Presenti in studio nel ruolo di opinioniste invece, ci saranno Alba Parietti ed Alda D’Eusanio.

Il dramma di Gustavo Rodriguez

I Rodriguez prima delle feste di Natale sono stati alle prese con un problema di famiglia. Il signor Gustavo preso da un impeto d’ira nel centro di Milano, ha iniziato a lanciare oggetti dalla finestra di casa di Belen. Dopo giorni di silenzio, a fare chiarezza sull’accaduto, ci ha pensato proprio Jeremias. Il ragazzo ha raccontato a Silvia Toffanin che il padre non ha avuto nessun problema di salute. L’uomo avrebbe reagito in maniera brusca solamente dopo aver ricevuto una brutta notizia.