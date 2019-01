Annuncio

Annuncio

Non appena ha rimesso piede in Italia, Belen Rodriguez ha deciso di darsi alla vita mondana; la showgirl, infatti, è stata intercettata dai curiosi ad un evento di moda che c'è stato a Milano il 14 gennaio. Chi ha incontrato l'argentina ed ha fatto una foto con lei l'altra sera, racconta che non era affatto sola: a far compagnia alla 34enne c'erano alcuni fidati amici ma soprattutto l'ex marito Stefano De Martino. "Il Vicolo delle News", infatti, ha pubblicato le foto esclusive dei sorrisi e degli sguardi che l'ex coppia d'oro del Gossip nostrano si è scambiata poche ore fa: guardando le immagini del loro ultimo incontro pubblico, c'è chi è pronto a scommettere che tra la showgirl e il ballerino ci sia ancora qualcosa.

Belen e Stefano molto vicini a Milano: il gossip impazza

Belen Rodriguez ha lasciato la sua Argentina [VIDEO] poco più di 48 ore fa, ma sono già tanti i gossip che stanno circolando sul suo conto da quando è tornata a casa.

Nella tarda serata di lunedì 14 gennaio, per esempio, sul web hanno cominciato a diffondersi le foto che alcuni curiosi hanno fatto alla soubrette durante un evento di moda al quale ha partecipato; a catturare l'attenzione degli amanti della cronaca rosa, però, è stata la presenza accanto alla 34enne di una persona a lei molto cara.

Advertisement

Stiamo parlando di Stefano De Martino, il ballerino che ha fatto coppia fissa con la conduttrice Mediaset fino al 2015; chi ha preso parte alla serata organizzata dallo stilista Marcelo Burlon, infatti, ha raccontato che i due ex erano molto vicini e complici. Il blog "Vicolo delle News", in particolare, ha reso pubblici gli scatti che i fan hanno fatto all'ex coppia ieri sera: in uno di questi, per esempio, si vede la sudamericana inginocchiata davanti al padre di suo figlio, che la guarda quasi estasiato.

Il portale che per primo ha informato i curiosi della partecipazione di Belen e del suo ex marito allo stesso evento, sostiene che i due si stuzzicavano a vicenda, ma che cercavano di non darlo a vedere perché c'era tantissima gente attorno a loro. In un video che un ragazzo ha pubblicato nelle sue "Instagram Stories", inoltre, si vedono la Rodriguez e De Martino posare davanti all'obiettivo con l'amico stilista; ad un certo punto, l'argentina copre il viso di Stefano in modo scherzoso e gli accarezza la schiena dolcemente pensando di non essere vista.

Advertisement

Tutti i flirt attribuiti a Belen e Stefano nelle ultime settimane

Se c'è davvero la possibilità che Belen e Stefano tornino insieme non lo sappiamo, fatto sta che chiunque li abbia visti ieri sera all'evento al quale hanno partecipato, ha raccontato che c'era grandissima complicità tra loro.

Ricordiamo che, soltanto pochi giorni fa, De Martino ha confermato di non essere di nuovo in coppia [VIDEO]con la madre di suo figlio; intervistato da Fanpage, il 29enne ha detto che lui e la Rodriguez si sono lasciati ma formano, assieme a Santiago, una bellissima famiglia.

Secondo i giornali di gossip, infatti, nel cuore del bel ballerino attualmente ci sarebbe Chiara Scelsi, una modella 22enne accanto alla quale il ragazzo è stato paparazzato durante le feste. In realtà, è un bel po' di tempo che la presunta nuova fiamma del napoletano non si fa vedere al suo fianco; durante la Fashion Week che c'è stata a Milano in questi giorni, infatti, Stefano è stato avvistato sia vicino all'argentina che ad un'altra sua presunta ex fidanzata, la stilista Gilda Ambrosio.

Per quanto riguarda Belen, i settimanali sostengono da giorni che il suo cuore sia tornato a battere per un connazionale: il calciatore Ezequiel Lavezzi.

I due avrebbero trascorso un periodo di forte complicità in Sudamerica all'inizio del 2019, stando ben attenti a non farsi beccare dai fotografi. Cosa accadrà ora che la chiacchierata showgirl è tornata a casa?