Questa sera a partire dalle 21.10, su Real Time, andrà in onda la finale della quarta stagione di Junior Bake Off Italia [VIDEO]. Il programma (condotto da Katia Follesa e con i giudici d'eccezione Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara) incoronerà il mini pasticcere amatoriale più bravo d'Italia, che avrà l'opportunità di portarsi a casa un soggiorno, per tutta la famiglia, nel parco di divertimenti Gardaland.

Settimana scorsa, durante la semifinale, Pietro e Beatrice [VIDEO] hanno dovuto lasciare il programma.

La prova tecnica, in cui hanno avuto l'aiuto dei fantastici "Mini Mini", purtroppo non ha avuto il risultato sperato, portando i due bambini a piazzarsi nelle ultime due posizioni della classifica.

Il grembiule blu, invece, è stato conquistato da Sara; vantaggio che non le permetterà di utilizzare un bonus durante la puntata di stasera, perché i quattro finalisti gareggeranno ad armi pari.

Anticipazioni finale

Durante la finale, invece, i piccoli pasticceri amatoriali Antonio, Sara, Rachele e Samir riceveranno una graditissima sorpresa, quella dei loro genitori, che arriveranno sotto il tendone per augurare il meglio a questi piccoli prodigi della pasticceria.

Se volete scoprire il nome del vincitore, dalle 21.10 seguite il racconto della puntata, minuto per minuto, qui su Blasting News.