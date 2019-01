Advertisement

Nuovo amore per Belen Rodriguez? Stando a quello che riporta Chi nel suo numero in uscita il 9 gennaio, sembra proprio che la bella showgirl non sia sola come vuole far credere nella vacanza che si è concessa nella sua terra natia. La rivista di Gossip, dunque, sostiene che l'argentina avrebbe rivisto Ezequiel Lavezzi in Uruguay dopo tanti anni, e che i due starebbero condividendo molto in questi giorni di relax nel loro amato Sudamerica.

Belen frequenta Lavezzi. L'indiscrezione di Chi

Mercoledì 9 gennaio uscirà un nuovo interessante numero di Chi: oltre all'intervista esclusiva a Sara Affi Fella e alle prime foto di Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, la rivista diretta da Alfonso Signorini regala un inedito scoop su uno dei personaggi più chiacchierati dal gossip nostrano.

Ovviamente stiamo parlando di Belen Rodriguez, che riesce a finire in copertina anche se si trova dall'altra parte del mondo da un paio di settimane.

Stando alle indiscrezioni che ha raccolto e riportato il settimanale, sembra che la showgirl non sia sola come vuole far credere nella vacanza che sta trascorrendo nella sua Argentina da qualche tempo.

Se sui social network si mostra esclusivamente in compagnia degli amici o dei parenti, è nel privato che si dice che la 34enne stia provando a voltare pagina dopo la rottura con Andrea Iannone.

Ezequiel Lavezzi: è questo il nome dell'uomo che pare aver fatto capitolare la bella Belen nei giorni scorsi, durante un incontro amichevole che ci sarebbe stato tra loro in Uruguay. Chi sostiene che la sudamericana e il 'Pocho' si conoscano da tanti anni, ma soltanto ora che entrambi sono single starebbero cercando di approfondire il loro legame lontano da occhi indiscreti. Nelle tante foto che la Rodriguez ha pubblicato su Instagram [VIDEO] della trasferta nella sua terra d'origine, in molti hanno notato il suo sorriso e una serenità che sembra aver ritrovato proprio lì dopo un Natale non bellissimo che ha vissuto; che c'entri qualcosa il conterraneo calciatore con questa rinascita?

Belen volta pagina: addio a Iannone e a De Martino

Nell'attesa che esca nelle edicole il settimanale Chi per avere ulteriori informazioni sul presunto nuovo flirt di Belen Rodriguez, vi facciamo notare che il 2019 sembra aver portato aria di cambiamento sia nella vita della soubrette che in quella dei "suoi" uomini.

Se la 34enne starebbe frequentando in gran segreto l'attaccante Lavezzi, i suoi due ultimi ex non starebbero a guardare: Andrea Iannone è stato paparazzato di recente a cena con un mora misteriosa, anche se la notte di Capodanno l'ha passata in un locale di Milano in compagnia di Fabrizio Corona.

Per quanto riguarda Stefano De Martino, pare siano ridotte al lumicino le possibilità di rivederlo in coppia con la madre di suo figlio; notizia di un paio di settimane fa, infatti, è che il futuro conduttore di Made in Sud [VIDEO]sta uscendo con la modella 22enne Chiara Scelsi, con la quale è stato fotografato in più occasioni sia per strada che al ristorante.