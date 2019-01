Advertisement

La protagonista in negativo delle polemiche di Uomini e Donne [VIDEO] dello scorso anno è stata senza ombra di dubbio Sara Affi Fella, salita alla ribalta delle cronache di gossip per avere mentito e preso in giro la redazione fingendo di essere single durante il trono del popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Dopo lo scandalo che ha travolto la ex tronista, abbiamo assistito ad un suo assordante silenzio durato per mesi, fino a ieri.

Durante un'intervista rilasciata al giornale 'Chi', Sara si è confessata raccontando importanti dettagli sulla bufera che si è abbattuta nella sua vita, compresa una malattia abbastanza seria.

Uomini e Donne, bufera su Sara Affi Fella: 'Chiedo scusa a tutti, in particolare a Maria'

Nella confessione, la ragazza ha sviscerato tutto il piano per fare ''spettacolo in trasmissione'' ed ha raccontato: “Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità”. Ha poi continuato il suo sfogo raccontando di avere detto più volte al suo compagno ''segreto'', Nicola, di voler chiudere l'esperienza ad Uomini e Donne [VIDEO], per non prendere in giro tutti. L'uomo, secondo Sara, le avrebbe risposto di non mollare e di continuare con il loro piano perché entrambi la ritenevano una grossa possibilità lavorativa. Ad un certo punto, poi, non ha saputo più chiudere la situazione ed ha dichiarato di essersi sentita ''Drogata dalla televisione”.

Purtroppo il caos mediatico ha lasciato conseguenze indelebili in Sara: ''Quando è iniziato tutto sono stata veramente tanto male. Ho sofferto di anoressia e sono seguita da uno psicologo''. Ora l'unica sua preoccupazione è quella di guarire e riprendere piano piano la sua vita, mettendosi alle spalle un passato difficile.

Sara: 'Abbiate pietà di me'

Parte importante dell'intervista è stata dedicata alle scuse fatte dalla ragazza, rivolte in particolare a Maria De Filippi ma non solo. Raccontando i mesi trascorsi, ha espresso il desiderio di poter frequentare un ristorante, un bar o un semplice negozio come tutte le persone senza essere circondata da sguardi inferociti. Le ultime parole sono un appello a tutti coloro che l'hanno attaccata in questo periodo: ''Ho sbagliato, abbiate pietà di me. Ho odiato me stessa, non volevo più essere io''.