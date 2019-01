Advertisement

Sabato, 12 gennaio, riparte C'è Posta per te, il fortunato people show si Maria De Filippi, che da diversi stagioni televisive, tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5 il sabato sera in prime time. Nella prima puntata di questo 2019, come di consueto, sarà ospite una famosissima star internazionale [VIDEO] e, stando alle anticipazioni, si tratta di Ricky Martin, che farà una sorpresa ad un suo fan. Storie di gente comune saranno arricchite dalla presenza di personaggi famosi che, nel corso delle puntate, si avvicenderanno nello studio della De Filippi per regalare un momento di gioia a persone comuni.

C'è posta per te 2019, puntata del 12 gennaio: Ricky Martin è l'ospite internazionale

Protagonisti come sempre a C'è posta per te, i sentimenti e le emozioni delle persone comuni che vogliono partecipare al programma per fare una sorpresa ad una persona cara, per ritrovare un amore perduto o semplicemente per riallacciare dei rapporti.

Tante storie che, anche in questa edizione del 2019, verranno intervallate da momenti di svago, grazie anche alla presenza di personaggi famosi. Le anticipazioni su quanto vedremo in onda il 12 gennaio, fornite dalle pagine social del programma, ci svelano che nella prima puntata della stagione, Maria De Filippi non ha rinunciato alla presenza di un ospite di fama internazionale, Ricky Martin. Nelle clip di anteprima pubblicate sui social, vediamo, infatti, il cantante latino entrare in studio tra il boato del pubblico [VIDEO].

Ospiti d'eccezione anche nella nuova stagione di C'è posta per te

La presenza di Ricky Martin nella puntata di esordio di sabato 12 gennaio ha infiammato il pubblico di C'è posta per te e, secondo le anticipazioni, non sarà l'unica star internazionale a sedersi nello studio della De Filippi in questa stagione.

Stando alle indiscrezioni, infatti, nelle prossime puntate, vedremo ospiti anche Mario Balotelli e la coppia Albano e Romina Power. C'è posta per te, dunque, cerca di intrattenere il pubblico del sabato sera con storie emozionanti ma anche svago, rimanendo anche per questo 2019 uno dei programmi di punta della prima serata di Canale 5. A partire da sabato, 19 gennaio, il programma di Maria De Filippi si dovrà scontrare con la seconda edizione del Talent di Rai Uno 'Ora o mai più', condotto da Amadeus, riproposto anche nel 2019 dopo il successo dello scorso anno. Non resta ora che attendere la messa in onda della prima puntata di C'è posta per te, per emozionarci con le storie raccontate in studio.